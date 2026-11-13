Tuần Văn hóa đại đoàn kết với chuỗi hoạt động phong phú tại Ninh Bình

Thông tin từ UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tổ chức Tuần Văn hóa đại đoàn kết với chuỗi hoạt động phong phú.

Theo kế hoạch, các hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển văn hóa, đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội; tạo điều kiện để người dân tham gia sáng tạo, thụ hưởng, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp.

Tuần Văn hóa đại đoàn kết dân tộc được tổ chức từ ngày 18 - 24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Trao đổi với PV Báo Xây dựng ngày 13/11, bà Phạm Xuân Thanh, Trưởng phòng Quản lý văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cho biết, trước tuần lễ, tỉnh dự kiến tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt vào 20h ngày 14/11 tại Công viên văn hóa Sun Urban City, phường Hà Nam.

Cùng với đó là lễ hội đường phố, đêm âm nhạc truyền thống, Giải chạy Tràng An Marathon năm 2026 tại khu vực Cố đô Hoa Lư và cung đường Tràng An; Giải chạy YIC Phủ Lý Green Race 2026 cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao khác.

Đa dạng hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản.

Trong tuần lễ, các xã, phường sẽ tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí tại thôn, tổ dân phố và khu dân cư, góp phần tăng cường giao lưu, phát huy tinh thần đoàn kết và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật "Văn hóa Việt Nam - Hội tụ và lan tỏa", dự kiến diễn ra tối 24/11 tại phường Hoa Lư. Ngoài ra, còn có Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Ninh Bình; trưng bày chuyên đề cổ vật, tọa đàm về quản lý và đào tạo nhân lực giám định cổ vật; Triển lãm ảnh nghệ thuật "Ninh Bình - Tuyệt sắc miền di sản", đợt phim chào mừng và các hoạt động trưng bày sách, báo.

Ngành Văn hóa cũng tổ chức các chương trình giáo dục, trải nghiệm như "Đưa hiện vật bảo tàng tới trường học", "Hào khí Đông A", "Về miền di sản", đưa lịch sử, văn hóa đến gần hơn với học sinh, sinh viên.

Một nội dung đáng chú ý là chương trình quảng bá, kích cầu và trải nghiệm du lịch trong tháng 11, tập trung cao điểm từ ngày 18 - 24/11.

Kích cầu du lịch, dự kiến miễn, giảm giá tại nhiều điểm đến.

Theo đó, Sở Du lịch Ninh Bình sẽ vận động doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, khu, điểm du lịch, khách sạn và nhà hàng đăng ký các chương trình ưu đãi, miễn phí hoặc giảm giá sản phẩm, dịch vụ, đặc biệt trong ngày 24/11.

Đối với lĩnh vực di sản, các di tích lịch sử - văn hóa, bảo tàng do Sở Văn hóa và Thể thao quản lý dự kiến mở cửa miễn phí hoặc giảm giá vé phục vụ nhân dân, du khách, học sinh, sinh viên. UBND các xã, phường cũng được giao tổ chức mở cửa miễn phí hoặc giảm giá, hướng dẫn tham quan tại các di tích do địa phương quản lý.

TS Vũ Văn Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư cho biết, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, nhà trường khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động tham quan, trải nghiệm sản phẩm du lịch, tìm hiểu giá trị văn hóa, di sản địa phương.

Qua đó, giúp sinh viên gắn kiến thức lý thuyết với thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng và nâng cao năng lực nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu công việc sau khi tốt nghiệp.

Kỳ vọng tạo dấu ấn trong lần tổ chức đầu tiên, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và vùng đất địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động, Ninh Bình kỳ vọng tạo dấu ấn trong lần tổ chức đầu tiên, quảng bá hình ảnh văn hóa, con người và vùng đất địa phương; đồng thời gắn bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển du lịch, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Tiến Anh