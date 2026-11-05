Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Sáng ngày 05/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2026, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tạo không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa phong phú, góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Thông qua chuỗi hoạt động, tỉnh Quảng Ngãi tôn vinh bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, tri ân các nghệ nhân, người có uy tín trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Quảng Ngãi, gắn bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch, sản phẩm OCOP, làng nghề và công nghiệp văn hóa. Các hoạt động được tổ chức thiết thực, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia, hưởng ứng và trực tiếp trải nghiệm các giá trị văn hóa, nhất là tại các khu dân cư, thôn, làng, tổ dân phố, trường học, cơ quan, đơn vị và các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL phát biểu khai mạc họp báo. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Ông Phan Văn Hoàng, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Quảng Ngãi cho biết: Những điểm nhấn Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc đó là: Kết nối không gian văn hóa Đông - Tây, Lễ khai mạc tại phường Cẩm Thành (khu vực phía Đông) và Đêm hội cồng chiêng tại phường Kon Tum (khu vực phía Tây) tạo sự giao lưu giữa không gian văn hóa biển, đồng bằng và đại ngàn. Đêm hội cồng chiêng là điểm nhấn, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa và con người Quảng Ngãi đến công chúng; Tôn vinh di sản và chủ thể văn hóa gồm: Các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, nghề truyền thống, tiếng nói, trang phục, âm nhạc, ẩm thực và tri thức dân gian được giới thiệu trực tiếp bởi nghệ nhân, cộng đồng và thế hệ trẻ; Đưa di sản vào đời sống đương đại: Lễ hội đường phố (Carnaval), thời trang thực cảnh, biểu diễn đường phố và các hoạt động trải nghiệm tạo cách tiếp cận mới, gần gũi với công chúng, nhất là thanh thiếu niên, học sinh; Gắn văn hóa với du lịch và phát triển địa phương với các hoạt động giới thiệu điểm đến, sản phẩm OCOP, làng nghề, ẩm thực và du lịch cộng đồng; đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác giữa cơ quan quản lý, cộng đồng, nghệ nhân và doanh nghiệp; Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết với các hoạt động được triển khai từ cơ sở, lấy tổ dân phố, thôn, làng và cộng đồng dân cư làm nền tảng; qua đó củng cố tình đoàn kết, tinh thần tương trợ và trách nhiệm chung trong xây dựng đời sống văn hóa.

Bà Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Sở cung cấp thông tin các hoạt đồng Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại tỉnh. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Bà Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL thông tin: Một số hoạt động chính của Tuần Văn hóa đó là: Sáng ngày 18/11, tỉnh khởi công công trình sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, gắn với hoạt động chào mừng Tuần Văn hóa và giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, xã Mộ Đức.

19 giờ 30 ngày 18/11, Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc với Chương trình nghệ thuật “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết”; Trao giải Cuộc thi ảnh “Quảng Ngãi hạnh phúc - Happy Quang Ngai 2026”; Phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng và ca khúc về Quảng Ngãi; Công bố quyết định công nhận danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ tư tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Phóng viên Báo Văn Hóa Như Đồng đặt câu hỏi tại họp báo. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Ở Khu vực phía Đông tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh tổ chức trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa tiêu biểu, phục vụ Nhân dân, học sinh và du khách tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu di sản văn hóa, gồm: Trưng bày chuyên đề “Bí mật từ lòng đất”; 06 bộ sưu tập của các nhà sưu tập thuộc Hội Di sản Quảng Ngãi; không gian văn hóa cồng chiêng các dân tộc Quảng Ngãi; tham quan 09 con tàu đắm; trình diễn, giới thiệu nghề rèn truyền thống của người T’Dra; đàn nước của người Ca Dong tại xã Sơn Tây Thượng; trình diễn, trải nghiệm nghề làm mạch nha; trưng bày hiện vật, hình ảnh và sản phẩm liên quan đến nghề làm nước mắm của xã Long Phụng; giới thiệu ẩm thực dân gian, nghề làm bánh lá đót của người Gié - Triêng, nghề làm gốm Mỹ Thiện, nghề làm bánh thuẫn, nghề làm rượu cần của dân tộc Hrê…

Các hoạt động hằng đêm từ ngày 19/11 đến ngày 24/11/2026 gồm: trình diễn cồng chiêng, xoang, đàn hát dân ca, nhạc cụ, đấu chiêng; hát Bả trạo, sắc bùa, lễ cầu ngư (phần hội); biểu diễn các nhạc phẩm, ca khúc sáng tác về quê hương Quảng Ngãi và các ca khúc sáng tác mới. Triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Sắc màu Di sản Quảng Ngãi” tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh. Triển lãm tranh cổ động tấm lớn về văn hóa, con người Việt Nam và bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc từ ngày 17/11 đến ngày 25/11/2026 tại các tuyến đường trung tâm phường Cẩm Thành. Triển lãm các tác phẩm ảnh đạt giải Cuộc thi “Quảng Ngãi hạnh phúc - Happy Quang Ngai 2026” từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2026 tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Phan Văn Hoàng, Phó GĐ Sở VH,TT&DL trả lời các câu hỏi của nhà báo, phóng viên. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Ở Khu vực phía Tây của tỉnh, từ ngày 19/11 đến ngày 23/11 tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh và phố đi bộ phường Kon Tum tổ chức Liên hoan cồng chiêng, xoang và trình diễn các loại hình nghệ thuật liên quan gồm: trình diễn cồng chiêng, xoang truyền thống; hòa tấu nhạc cụ dân tộc; dân ca kết hợp nhạc cụ; giới thiệu, tái hiện phần hội hoặc loại hình nghệ thuật tiêu biểu trong sinh hoạt văn hóa truyền thống; mời các câu lạc bộ nghệ thuật bài chòi trình diễn trong không gian văn hóa cồng chiêng.

Tổ chức không gian trưng bày, trình diễn văn hóa tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh tại phường Kon Tum; Triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Sắc màu Di sản Quảng Ngãi”. Triển lãm tranh cổ động tấm lớn với chủ đề “Thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa” trên một số tuyến đường trung tâm phường Kon Tum, do Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh thực hiện. Liên hoan cồng chiêng và trình diễn trang phục truyền thống của thanh thiếu niên, học sinh diễn ra tại Nhà rông Kon Klor, phường Kon Tum.

Triển lãm “Ngục Kon Tum - Tinh thần cuộc đấu tranh lưu huyết - Lịch sử và sự kiện”, gắn với Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử Nhà Ngục Kon Tum.

Lễ hội đường phố và chương trình thời trang thực cảnh trên các tuyến đường chính thuộc phường Kon Tum; Không gian văn hóa, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng diễn ra tại Phố đêm Đăk Bla, phường Kon Tum; giới thiệu ẩm thực, nhạc cụ, trang phục dân tộc, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, sản phẩm du lịch, quà tặng và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Ánh Lan, Phó Chủ tịch UBNTTQVN tỉnh trả lời câu hỏi của PV và thông tin thêm về Ngày Đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Ảnh Nguyễn Đăng Lâm

Bà Nguyễn Thị Ánh Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết: Đến nay, có 1.098/1.098 khu dân cư, tổ dân phố của 96/96 xã, phường, đặc khu đăng ký tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, do Ban công tác Mặt trận chủ trì. Các hoạt động được tổ chức tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, các thiết chế văn hóa - thể thao và không gian công cộng tại địa phương gồm giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian; vệ sinh môi trường; biểu dương gia đình văn hóa, mô hình cộng đồng tiêu biểu; tổ chức đọc sách, tìm hiểu di sản, trải nghiệm văn hóa truyền thống và chiếu phim lưu động phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Ngày hội được tổ chức từ ngày 01/11 đến ngày 24/11 kết nối các hoạt động văn hóa cộng đồng trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc trên dịa bàn toàn tỉnh.

Được biết, nhân dịp này sáng ngày 23/11 Khởi công dự án Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen, do Tập đoàn Sun Group đầu tư./.

Bài và ảnh: Nguyễn Đăng Lâm