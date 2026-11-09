Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết Quảng Ngãi: Kết nối không gian văn hóa Đông - Tây

Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi tổ chức họp báo thông tin sự kiện

100% các địa phương đăng ký tổ chức

Các hoạt động trong Tuần Văn hóa được tổ chức từ khu dân cư đến các không gian văn hóa, di sản và du lịch. Đến nay, 96/96 xã, phường, đặc khu có 1.098/1.098 khu dân cư đăng ký tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tại các khu dân cư, nhiều hoạt động được triển khai như giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, vệ sinh môi trường, biểu dương gia đình văn hóa và các mô hình cộng đồng tiêu biểu. Người dân còn được tham gia đọc sách, tìm hiểu di sản, trải nghiệm văn hóa truyền thống và xem chiếu phim lưu động.

Ở cấp tỉnh, Lễ khai mạc Tuần Văn hóa với chủ đề nghệ thuật “Quảng Ngãi - Bản hòa ca đại đoàn kết” được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, phường Cẩm Thành. Chương trình có các hoạt động trao giải Cuộc thi ảnh “Quảng Ngãi hạnh phúc - Happy Quang Ngai 2026”; phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng và ca khúc về Quảng Ngãi; công bố quyết định công nhận danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ tư.

Sự kiện góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

Nhiều không gian trưng bày, triển lãm và giới thiệu di sản được tổ chức tại khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh. Tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh ở phường Cẩm Thành, người dân, du khách được tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu di sản văn hóa như chuyên đề “Bí mật từ lòng đất”. Du khách tham quan 6 bộ sưu tập của các nhà sưu tập thuộc Hội Di sản Quảng Ngãi và không gian văn hóa cồng chiêng.

Nhiều nghề truyền thống cũng được giới thiệu, trong đó có nghề rèn của người T’Dra; đàn nước của người Ca Dong ở xã Sơn Tây Thượng; nghề làm mạch nha; nghề làm nước mắm xã Long Phụng.

Tại khu vực phía Tây, Liên hoan cồng chiêng, xoang và trình diễn các loại hình nghệ thuật liên quan được tổ chức tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh và phố đi bộ phường Kon Tum. Các hoạt động gồm trình diễn cồng chiêng, xoang truyền thống, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, dân ca kết hợp nhạc cụ và giới thiệu. Các sự kiện này tái hiện những loại hình nghệ thuật tiêu biểu trong sinh hoạt văn hóa truyền thống.

Bên cạnh đó, Không gian văn hóa, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng diễn ra tại Phố đêm Đăk Bla sẽ giới thiệu ẩm thực, nhạc cụ, trang phục dân tộc, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, sản phẩm du lịch. Các hoạt động thể thao truyền thống như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo và Liên hoan cồng chiêng, trình diễn trang phục truyền thống của thanh thiếu niên, học sinh tại Nhà rông Kon Klor cũng được tổ chức.

Ngoài ra, các triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Sắc màu Di sản Quảng Ngãi”; triển lãm tranh cổ động với chủ đề Thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hoá được triển khai tại nhiều địa điểm.

Kết nối không gian văn hóa Đông - Tây

Đồng bào các dân tộc Măng Đen tham gia lễ hội đường phố

Theo Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi, Tuần Văn hóa mang nhiều điểm nhấn, kết nối không gian văn hóa Đông và Tây. Lễ khai mạc tại phường Cẩm Thành ở phía Đông và Đêm hội cồng chiêng tại phường Kon Tum ở phía Tây đã tạo sự giao lưu giữa không gian văn hóa biển, đồng bằng và đại ngàn. Đêm hội cồng chiêng là điểm nhấn, góp phần giới thiệu bản sắc văn hóa và con người Quảng Ngãi đến công chúng.

Tuần Văn hóa cũng là dịp tôn vinh các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cùng những giá trị văn hóa truyền thống như nghề thủ công, tiếng nói, trang phục, âm nhạc, ẩm thực và tri thức dân gian. Các giá trị này được giới thiệu thông qua hoạt động trưng bày, trình diễn và trải nghiệm, với sự tham gia trực tiếp của nghệ nhân, cộng đồng và thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, các di sản được đưa đến gần hơn với đời sống đương đại thông qua lễ hội đường phố, trình diễn thời trang thực cảnh, biểu diễn đường phố và các hoạt động trải nghiệm. Những hình thức thể hiện sinh động này góp phần tạo cách tiếp cận mới, giúp công chúng, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống.

Một điểm nhấn khác là kết nối văn hóa với du lịch và phát triển địa phương thông qua các hoạt động giới thiệu điểm đến, sản phẩm OCOP, làng nghề, ẩm thực và du lịch cộng đồng. Sự kiện cũng mở rộng cơ hội hợp tác giữa cơ quan quản lý, cộng đồng, nghệ nhân và doanh nghiệp.