Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra từ ngày 17 - 24/11

Chiều 5/11, trong khuôn khổ Hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thông tin về Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Minh Ngọc - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tham gia họp báo có đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cùng một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan báo chí.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc

Thông tin tại họp báo, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 được tổ chức tại nhiều không gian văn hóa, công cộng ở đô thị Vinh, hướng tới hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Với chủ đề “Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đoàn kết”, sự kiện nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng; đồng thời phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông tin về "Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc năm 2026: Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đoàn kết”. Ảnh: Mai Hoa

Tuần lễ tổ chức với 3 điểm nhấn nổi bật. Trước hết là Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 diễn ra lúc 20 giờ ngày 17/11 tại Quảng trường Hồ Chí Minh; được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện, giới thiệu tinh thần đoàn kết, những sắc màu văn hóa đặc trưng của các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối và lan tỏa niềm tự hào về quê hương, con người Nghệ An.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Trong khuôn khổ sự kiện, tỉnh sẽ khai trương Phòng trưng bày Bảo vật quốc gia Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn; đồng thời khai mạc Triển lãm “Đất và Người Nghệ An”; trưng bày chuyên đề “Phật giáo xứ Nghệ qua cổ vật”. Các hoạt động góp phần giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa được lưu giữ qua hệ thống hiện vật, cổ vật, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát huy di sản.

Nhà báo Tuyết Lan - Báo Pháp luật Việt Nam nêu một số vấn đề quảng bá, lan toả các giá trị văn hoá qua "Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc năm 2026: Mạch nguồn văn hóa - Sức mạnh đoàn kết”. Ảnh: Mai Hoa

Một hoạt động đáng chú ý khác là ra mắt tour trải nghiệm “Dòng Lam ngân Ví”, kết nối cảnh quan sông Lam với di sản dân ca ví, giặm. Cùng với đó là các không gian văn hóa, ẩm thực, trình diễn nghệ thuật, hội chợ xanh, giao lưu và trải nghiệm cộng đồng.

Không gian văn hóa và ẩm thực xứ Nghệ được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tại Quảng trường Hồ Chí Minh sẽ bố trí các gian hàng theo chủ đề “Hương rừng”, “Hương biển”, “Hương đồng”, “Bếp xứ Nghệ”, “Nét Nghệ”, cùng “Góc văn hóa công nhân” và “Không gian chuyển đổi số”, giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, sản xuất và sinh hoạt của các cộng đồng dân cư.

Nhà báo Văn Hùng - Báo Nông nghiệp và Môi trường nêu ý kiến tại họp báo. Ảnh: Mai Hoa

Hội chợ xanh khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Nghệ An năm 2026 diễn ra từ ngày 17 - 24/11 trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, góp phần quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ hàng hóa và giới thiệu tiềm năng của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đặc biệt, tối 18/11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh sẽ diễn ra chương trình trình diễn áo dài, trang phục các dân tộc thiểu số và nhảy dân vũ; biểu dương các điển hình “Dân vận khéo”, “Người làm công tác Mặt trận tiêu biểu”; ra mắt Câu lạc bộ “Nông dân tỷ phú” và Câu lạc bộ “Khoa học kỹ thuật nhà nông”.

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng, ngày 15/11 tổ chức lễ cưới tập thể cho 12 cặp đôi tại Cung Lễ hội, phường Trường Vinh; ngày 17/11 tuyên dương học sinh, giáo viên trẻ tiêu biểu tại Nhà khách Nghệ An; tối 22/11 tổ chức Ngày hội “Thanh niên dân tộc thiểu số” tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú số 2.

Với chuỗi hoạt động phong phú, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc năm 2026 kỳ vọng tạo không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa cho người dân và du khách; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quảng bá hình ảnh Nghệ An giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và tiềm năng du lịch.

Bảo đảm các điều kiện tổ chức, phục vụ người dân và du khách

Tại cuộc họp báo, một số cơ quan báo chí quan tâm đến mục tiêu, ý nghĩa của sự kiện; công tác tổ chức, bảo đảm an ninh trật tự, các điều kiện dịch vụ và phương án phục vụ người dân, du khách trong thời gian diễn ra Tuần lễ.

Phát biểu tại họp báo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh mong muốn các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo tích cực vào cuộc tuyên truyền, quảng bá, lan tỏa các hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Ngọc Cảnh phát biểu tại cuộc họp báo. Ảnh: Mai Hoa

Sự kiện được tổ chức gắn với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo tại Thông báo số 524/TB-VPCP ngày 13/10/2026. Qua đó góp phần đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa. Đồng thời, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc, vẻ đẹp con người xứ Nghệ và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; quảng bá hình ảnh Nghệ An thân thiện, giàu bản sắc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và du khách.