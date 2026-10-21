Tuần Văn hóa - Ðại đoàn kết lấy người dân làm chủ thể

Dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố NGUYỄN TẤN PHÚ đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và những nội dung mới trong tổ chức ngày hội năm 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú.

Phát huy nét đẹp ngày hội

• Thưa ông, mục đích tổ chức ngày hội năm 2026 là gì?

- Thực hiện các chỉ thị, thông báo kết luận của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương tổ chức ngày hội; thực hiện đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam thành phố và ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường triển khai tổ chức ngày hội năm 2026.

Theo đó, mục tiêu của ngày hội là kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) thành chuỗi hoạt động văn hóa cộng đồng liên tục, thiết thực, có chiều sâu và sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thông qua Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết. Qua ngày hội, thành phố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí thi đua sôi nổi; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, ngày hội phát huy vai trò tự quản của nhân dân, hướng tới xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; khơi dậy sức mạnh toàn dân tham gia đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố.

• Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đặt ra yêu cầu gì đối với các địa phương, cơ quan trong tổ chức ngày hội năm 2026, thưa ông?

- Việc tổ chức ngày hội và các hoạt động hưởng ứng phải bảo đảm thiết thực, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, lãng phí. Quá trình tổ chức phải lấy khu dân cư làm địa bàn trung tâm, người dân làm chủ thể, trực tiếp tham gia, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa.

Đồng thời phát huy vai trò chủ động, nòng cốt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ngành chức năng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, truyền thông đa nền tảng và huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.

Trong số 595 thôn, ấp, khu phố thuộc 95 xã, phường, mỗi địa phương sẽ chọn 1 khu dân cư tổ chức ngày hội để mời lãnh đạo thành phố về dự.

• Tại Đồng Nai, các hoạt động an sinh xã hội là nét đẹp gắn với ngày hội. Năm nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có hướng dẫn gì về nội dung này?

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện; thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, người có công; khởi công, hoàn thành các công trình dân sinh; tổ chức lễ khởi công hoặc bàn giao nhà đại đoàn kết.

Bên cạnh đó, trước khi Ngày hội diễn ra, các địa phương, đơn vị cần tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tổ dân phố, khu dân cư, bảo đảm môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tùy điều kiện thực tế, các khu dân cư, cơ quan, đơn vị tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc có nhiều đóng góp cho hoạt động cộng đồng, công tác an sinh xã hội.

Nhiều nội dung mới

• Thưa ông, so với những năm trước, ngày hội năm 2026 có những điểm mới gì?

- Trước hết, quy mô tổ chức ngày hội tại các thôn, ấp, khu phố năm nay sẽ lớn hơn do Đồng Nai vừa thực hiện sắp xếp lại thôn, ấp, khu phố, từ 1.771 đơn vị xuống còn 595 thôn, ấp, khu phố.

Cùng với đó, năm 2026, ngày hội còn được tổ chức tại các cơ quan, đơn vị, trường học. Nội dung, hình thức, chủ đề ngày hội được lựa chọn phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, song cần gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, trong đó chú trọng mục tiêu xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Người dân xã Thọ Sơn tham gia hoạt động thể thao trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

• Đây là năm đầu tiên ngày hội được tổ chức với sự kết hợp nhiều nội dung. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có định hướng ra sao, thưa ông?

- Bên cạnh phần lễ bảo đảm theo quy định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã hướng dẫn phần hội đến các xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học. Nhiều hoạt động được cụ thể hóa để các địa phương, thôn, ấp, khu phố, cơ quan, đơn vị, trường học lựa chọn tổ chức phù hợp, như: trình diễn trang phục dân tộc, giới thiệu ẩm thực truyền thống; trưng bày không gian văn hóa, hương ước, quy ước cộng đồng; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, dưỡng sinh ngoài trời, trò chơi dân gian truyền thống và dân vũ.

Đồng thời, UBND thành phố triển khai kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động trọng điểm trong thời gian diễn ra ngày hội gắn với Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết như: Chiến dịch truyền thông “Hành trình trải nghiệm văn hóa Việt 2026”; chương trình nghệ thuật giới thiệu các tác phẩm văn học nghệ thuật; tọa đàm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị xã hội thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố; chương trình biểu diễn thời trang gắn với phát huy giá trị gốm Biên Hòa; Tuần phim hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

• Năm 2026, Đồng Nai tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số. Trong thời gian diễn ra ngày hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có hướng dẫn gì để đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân?

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã hướng dẫn các xã, phường, cơ quan, đơn vị, trường học tổ chức không gian chuyển đổi số và OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) gắn với trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP địa phương; bố trí gian hàng hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phổ cập kỹ năng số và phòng tránh lừa đảo trên mạng.

Đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các gian hàng triển lãm, giới thiệu sản phẩm làng nghề, quảng bá du lịch địa phương, du lịch cộng đồng, thay vì chỉ dừng ở không gian trưng bày truyền thống. Các đơn vị tổ chức gian hàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và nâng cao kỹ năng số; khuyến khích người dân quay video ngắn ghi lại những hình ảnh vui tươi của ngày hội để lan tỏa không khí tích cực trên không gian mạng. Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân nhận diện thông tin xấu, độc và phòng, chống lừa đảo trên mạng.

• Trân trọng cảm ơn ông!

Trọng Phước - Văn Truyên (thực hiện)