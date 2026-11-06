Tuần Văn hóa - Ðại đoàn kết: Kết nối những vùng đất

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Đồng Nai hội tụ nhiều vùng đất với những giá trị được các thế hệ gìn giữ qua thời gian. Sự đa dạng ấy tạo nên vốn văn hóa phong phú, là nền tảng để thành phố xây dựng bản sắc riêng trong không gian phát triển mới.

Nhưng đa dạng văn hóa chưa trở thành nguồn lực mà những giá trị riêng đó cần được nhận diện, tôn trọng và kết nối. Bản sắc chung không phải là sự đồng nhất hay xóa bỏ những khác biệt mà được hình thành từ sự giao thoa, tiếp nối nét đặc trưng của từng vùng đất. Khi hiểu hơn về lịch sử, phong tục và đời sống của nhau, người dân sẽ thêm thấu hiểu, đồng cảm, tự hào và cùng có trách nhiệm hơn với nơi mình đang sinh sống.

Sự gắn kết văn hóa cần xuất phát từ đời sống cộng đồng. Các hoạt động văn nghệ, biểu diễn hay trưng bày là cần thiết, nhưng quan trọng hơn phải tạo ra những không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và tìm thấy những điểm chung trong sự đa dạng.

Kế hoạch số 333/KH-UBND, ngày 20-10-2026 của UBND thành phố về tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 xác định người dân là chủ thể, trung tâm của các hoạt động; địa bàn dân cư giữ vai trò nòng cốt. Tinh thần ấy được thể hiện qua những hoạt động như: “Bếp Việt - Vị Đồng Nai”, giới thiệu đặc sản địa phương, không gian gốm Biên Hòa, trải nghiệm “Con đường di sản”, giao lưu văn nghệ và sự tham gia của cộng đồng Tà Lài, Bom Bo. Qua đó, mỗi vùng đất có dịp kể câu chuyện văn hóa của mình; đồng thời mở ra cơ hội để các cộng đồng hiểu biết, sẻ chia và gắn kết với nhau hơn.

Giá trị của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết lần đầu tiên tổ chức không nằm ở quy mô sân khấu hay số lượng hoạt động, mà ở những gì còn được tiếp nối sau khi sự kiện khép lại. Đó là khi nghề truyền thống có thêm người trẻ theo học, câu lạc bộ văn hóa được duy trì, di sản được cộng đồng quan tâm gìn giữ và những giá trị tốt đẹp tiếp tục hiện diện trong đời sống.

Ngoài bồi đắp đời sống tinh thần, văn hóa còn là nguồn lực cho phát triển. Việc khai thác phù hợp các giá trị di sản, ẩm thực, làng nghề và sản phẩm đặc trưng sẽ góp phần hình thành những sản phẩm du lịch độc đáo, mở rộng thị trường cho hàng hóa địa phương, tạo thêm sinh kế cho người dân. Đương nhiên, khai thác phải đi đôi với gìn giữ giá trị vốn có để không bị biến dạng hay mai một.