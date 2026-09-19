Tuấn Tú tranh cãi với NSND Trung Anh

Đội Bóng Nữ Làng Xuân tiếp tục đẩy các mối quan hệ trong làng Xuân vào những tình huống căng thẳng. Trong tập 6 lên sóng tối 18/9, Quốc (Tuấn Tú) đưa con trai sang nhà ông Khiêm (NSND Trung Anh) để yêu cầu giải quyết chuyện bé Voi gặp tai nạn. Từ đây, những lời qua tiếng lại mở ra thêm một nút thắt mới trong câu chuyện.

Theo preview, Quốc xuất hiện tại nhà ông Khiêm cùng con trai và làm ầm lên, cho rằng Minh đã gây tai nạn cho bé Voi rồi bỏ đi mà không ở lại chịu trách nhiệm. Anh muốn gia đình ông Khiêm phải có lời giải thích cho sự việc. Tuy nhiên, câu chuyện nhanh chóng vượt ra khỏi phạm vi giữa hai gia đình khi những lời bàn tán bắt đầu lan rộng trong làng.

Trong tập 6 lên sóng tối 18/9, Quốc (Tuấn Tú) đưa con trai sang nhà ông Khiêm (NSND Trung Anh).

Quốc xuất hiện tại nhà ông Khiêm cùng con trai và làm ầm lên, cho rằng Minh đã gây tai nạn cho bé Voi rồi bỏ đi.

Thông tin về vụ việc cũng bị đẩy đi xa hơn thực tế. Người dân truyền tai nhau rằng bé Voi bị tai nạn đến mức nằm liệt giường. Trước những lời đồn này, Tâm (Thanh Hương) lên tiếng phủ nhận, qua đó giúp minh oan cho Minh và làm rõ tình trạng thực tế của bé Voi.

Trong khi đó, ông Khiêm tìm đến homestay để nói chuyện với Minh sau hàng loạt rắc rối xảy ra từ những tập trước. Là người liên tục chứng kiến con gái can thiệp vào những chuyện trong làng, ông Khiêm cho rằng từ khi Minh gây chuyện, cuộc sống của mọi người xung quanh cũng không lúc nào được yên.

Minh lại không cho rằng mình làm sai. Cô khẳng định việc đứng ra bảo vệ Đào (Thuỵ Hoà) xuất phát từ mong muốn lấy lại công bằng cho người phụ nữ bị quấy rối. Minh cho rằng nếu ra đường chứng kiến phụ nữ bị sàm sỡ, cô không thể sống hèn nhát và làm ngơ.

Quan điểm khác biệt khiến cuộc trò chuyện giữa hai cha con trở nên căng thẳng. Ông Khiêm thẳng thắn nói: "Chị nói thế là ám chỉ chúng tôi đúng không? Trong mắt chị chúng tôi hèn nhát còn chị mới là anh hùng". Lời đáp của ông cho thấy mâu thuẫn không chỉ nằm ở một vụ việc cụ thể mà còn xuất phát từ cách Minh nhìn nhận việc đúng - sai và cách cô lựa chọn hành động.

Vụ việc lần này tiếp tục đưa Tuấn Tú và NSND Trung Anh vào tâm điểm của những mâu thuẫn mới trong phim.

Tình huống này tiếp nối những rắc rối của Minh trong tập 5. Trước đó, Minh cùng Bá và Linh tìm cách thu thập hình ảnh từ camera rồi đối chất với lão Ba nhằm bảo vệ Đào. Cuộc đối chất được livestream với mong muốn làm rõ sự việc, nhưng diễn biến sau đó lại khiến những lời tố cáo nhằm vào Đào tiếp tục bị lan truyền.

Lão Ba thậm chí công khai nhắc đến chuyện đời tư của Đào và cáo buộc cô có mối quan hệ không đúng mực với huấn luyện viên bóng đá của tỉnh. Những lời này khiến Đào tức giận bởi việc Minh can thiệp vô tình khiến quá khứ của cô một lần nữa trở thành đề tài bàn tán. Linh cũng không tránh khỏi mệt mỏi trước những rắc rối liên tiếp và có lúc bất đồng với Minh.

Đến tập 6, những hệ lụy từ hành động của Minh tiếp tục quay trở lại, lần này ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình ông Khiêm. Từ một sự việc liên quan đến Đào, câu chuyện đã lan sang Quốc và bé Voi, đồng thời khiến ông Khiêm phải trực tiếp đối diện với con gái.

Đáng chú ý, chuỗi ồn ào quanh Minh cũng vô tình tạo ra một cơ hội khác cho cô. Khi drama trong làng ngày càng thu hút sự chú ý, Mỹ Dung (Diễm Hương) lại gặp tình trạng khán giả quan tâm đến những câu chuyện xoay quanh Minh hơn việc mua hàng trên livestream. Nhân viên của Mỹ Dung vì thế đề xuất mời Minh tham gia bán hàng để tận dụng sự chú ý mà cô đang có.

Từ một nhân vật thường xuyên đứng ra can thiệp khi chứng kiến chuyện bất bình, Minh dần trở thành tâm điểm của những câu chuyện trong làng Xuân. Mỗi lần cô hành động, vấn đề không chỉ được giải quyết mà còn kéo theo những mối quan hệ và hệ quả mới. Vụ việc lần này tiếp tục đưa Tuấn Tú và NSND Trung Anh vào tâm điểm của những mâu thuẫn mới trong phim.

Tập 6 Đội Bóng Nữ Làng Xuân lên sóng lúc 20h ngày 18/9 trên VTV3, tiếp tục mở ra diễn biến xoay quanh vụ việc của bé Voi và những tranh luận giữa Quốc với gia đình ông Khiêm.