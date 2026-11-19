Tuấn Trần và Phương Anh Đào đều là những diễn viên sinh năm 1992, từng có hai lần hợp tác trong các dự án điện ảnh Mai (2024) và Báu vật trời cho (2026). Cả hai tác phẩm đều đạt doanh thu vượt mốc 100 tỷ đồng, góp phần đưa tên tuổi hai diễn viên đến gần hơn với khán giả đại chúng. Sự kết hợp ăn ý trên màn ảnh cũng khiến họ trở thành cặp đôi được công chúng tích cực ghép đôi, dù chưa từng xác nhận chuyện tình cảm ngoài đời.

Tuy nhiên, trong tháng 11/2026, Tuấn Trần và Phương Anh Đào cùng bước vào cuộc cạnh tranh phòng vé với những dự án riêng. Nam diễn viên đảm nhận vai chính trong Trại giam hạnh phúc, tác phẩm do đạo diễn Trung Lùn thực hiện. Anh hóa thân thành một giáo viên hiền lành, vì muốn cứu em gái mà vướng vòng lao lý, phải đối diện với cuộc sống khắc nghiệt sau song sắt. Vai diễn tiếp tục cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của Tuấn Trần sau những dấu ấn trong Bố già, Đất rừng phương Nam và Mai.

Trại giam hạnh phúc dẫn đầu bảng xếp hạng thảo luận phim ảnh trên mạng xã hội. Ảnh: Socialite

Trong khi đó, Phương Anh Đào trở lại màn ảnh với Ngày con còn mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Nữ diễn viên đảm nhận vai Mây, người con gái mang nhiều khúc mắc với mẹ ruột do nghệ sĩ Hồng Đào thủ vai. Câu chuyện gia đình cùng những biến cố tình cảm tạo điều kiện để cô tiếp tục phát huy thế mạnh diễn xuất tâm lý. Trước đó, Phương Anh Đào từng ghi dấu ấn với Nhắm mắt thấy mùa hè, Tro tàn rực rỡ và đặc biệt là vai Mai trong bộ phim cùng tên.

Đáng chú ý, cuộc đối đầu giữa hai diễn viên đang ghi nhận diễn biến đáng quan tâm trên mạng xã hội. Theo bảng xếp hạng Top 10 chủ đề phim ảnh được thảo luận nổi bật trong 24 giờ qua của Socialite WhatsUp, Trại giam hạnh phúc đứng vị trí số 1 với 15,68 nghìn lượt thảo luận. Tác phẩm nhận được sự chú ý sau buổi premiere và những đánh giá đầu tiên từ khán giả. Các cuộc thảo luận xoay quanh cảm nhận về nội dung, diễn xuất cũng như những tình tiết đáng chú ý của bộ phim.

Ở chiều ngược lại, Ngày con còn mẹ đứng vị trí thứ 8 với 3,03 nghìn lượt thảo luận. Khoảng cách về lượng thảo luận cho thấy dự án của Tuấn Trần đang chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng mạng xã hội tại thời điểm thống kê. Đây cũng là tín hiệu đáng chú ý đối với nam diễn viên trong cuộc cạnh tranh truyền thông với người bạn diễn từng hai lần tạo nên thành công phòng vé cùng mình.

Trước đó, Tuấn Trần và Phương Anh Đào đều có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Tuấn Trần từng gâViệc Trại giam hạnh phúc tạm dẫn đầu lượng thảo luận so với Ngày con còn mẹ tạo thêm điểm nhấn cho màn đối đầu giữa hai gương mặt từng là cặp đôi ăn ý trên màn ảnh. Dù vậy, thứ hạng mạng xã hội chỉ phản ánh mức độ quan tâm trong khoảng thời gian thống kê, chưa thể đại diện cho toàn bộ thành tích phòng vé hay thực lực diễn xuất của hai diễn viên.y tiếng vang với vai Quắn trong Bố già, trong khi Phương Anh Đào được đánh giá cao nhờ khả năng hóa thân vào những nhân vật có chiều sâu tâm lý. Với Mai, cả hai còn lần lượt được vinh danh ở hạng mục Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào từng hai lần đóng cặp trong Mai và Báu vật trời cho. Ảnh: FBNV.

Ngoài màn ảnh, hai diễn viên đều lựa chọn cuộc sống tương đối kín tiếng. Tuấn Trần dành nhiều sự quan tâm cho gia đình, đặc biệt là mẹ, người từng đồng hành cùng anh qua giai đoạn khó khăn. Phương Anh Đào cũng ưu tiên công việc nghệ thuật, chăm sóc gia đình và hạn chế chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân.