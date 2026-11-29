Sau thành công của phim Mai, Tuấn Trần và Phương Anh Đào trở thành một trong những cặp bạn diễn được khán giả yêu thích. Sự kết hợp ăn ý, những tương tác tự nhiên trên màn ảnh lẫn ngoài đời khiến cả hai nhiều lần được người hâm mộ nhiệt tình ghép đôi. Đầu năm 2026, cả hai từng có dịp tái xuất màn ảnh rộng qua Báu Vật Trời Cho, tuy nhiên tác phẩm chưa thể tạo nên sức hút bùng nổ như Mai trước đó. Đến hiện tại, Tuấn Trần và Phương Anh Đào tiếp tục trở lại với hai dự án điện ảnh ra mắt gần như cùng thời điểm, nhưng thành tích phòng vé lại có sự chênh lệch đáng chú ý.

Tháng 11/2026, Tuấn Trần và Phương Anh Đào đồng loạt có phim ra rạp. Trong khi Phương Anh Đào góp mặt trong Ngày Con Còn Mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, đóng cùng Hồng Đào thì Tuấn Trần cũng đảm nhận vai chính trong Trại Giam Hạnh Phúc.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào được khán giả đẩy thuyền sau thành công của Mai.

Không chỉ từng là bạn diễn ăn ý, Tuấn Trần và Phương Anh Đào còn thể hiện sự ủng hộ dành cho nhau trong hoạt động nghệ thuật. Khi Phương Anh Đào ra mắt Ngày Con Còn Mẹ, Tuấn Trần cũng dành sự quan tâm, gửi lời chúc mừng và động viên đồng nghiệp. Ở chiều ngược lại, Phương Anh Đào cũng ủng hộ dự án mới của Tuấn Trần. Dù không còn xuất hiện chung trong một tác phẩm, cả hai vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết sau thành công của Mai.

Với Ngày Con Còn Mẹ, sự trở lại của Hồng Đào và màn kết hợp cùng Phương Anh Đào nhận được nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, Hồng Đào từng vào vai mẹ của nhân vật do Tuấn Trần đảm nhận trong Mai. Sau nhiều năm, các diễn viên lại có những dự án riêng cùng ra rạp, tạo nên một cuộc đối chiếu thú vị. Tính đến ngày 28/11, sau 17 ngày công chiếu, Ngày Con Còn Mẹ đạt doanh thu khoảng 63 tỷ đồng. Đây là con số cho thấy bộ phim vẫn có sức hút nhất định, dù tốc độ tăng trưởng đã không còn bùng nổ như những ngày đầu.

Tuấn Trần trong phim Trại Giam Hạnh Phúc.

Ở chiều ngược lại, Trại Giam Hạnh Phúc đang tạo nên cú bứt phá mạnh mẽ. Ra rạp chính thức từ ngày 20/11, tác phẩm có Tuấn Trần đóng chính nhanh chóng vươn lên dẫn đầu phòng vé, liên tục chinh phục những cột mốc doanh thu đáng chú ý. Theo số liệu Phòng Vé Việt cập nhật ngày 28/11, bộ phim đạt khoảng 219 tỷ đồng chỉ sau 8 ngày công chiếu. Như vậy, dù ra mắt muộn hơn gần 10 ngày, tác phẩm của Tuấn Trần hiện bỏ xa phim của Phương Anh Đào khoảng 156 tỷ đồng, tương đương hơn 3 lần doanh thu.

Thành tích này cũng giúp Tuấn Trần nối dài chuỗi dự án ăn khách. Nam diễn viên đã có tổng cộng 8 bộ phim đạt doanh thu trăm tỷ đồng. Trại Giam Hạnh Phúc tiếp tục bổ sung một dấu mốc đáng kể vào hành trình điện ảnh của anh, đồng thời cho thấy sức hút của nam diễn viên với khán giả đại chúng.

Dẫu vậy, khoảng cách phòng vé hiện tại không đồng nghĩa với việc Ngày Con Còn Mẹ thiếu sức hút hay Phương Anh Đào lép vế về diễn xuất. Bộ phim vẫn nhận được sự chú ý nhờ câu chuyện tình mẫu tử và màn thể hiện của bộ đôi "Song Đào". Với thời gian trụ rạp còn lại, tác phẩm vẫn có cơ hội cải thiện thành tích, hướng đến cột mốc 100 tỷ đồng.

Phương Anh Đào trong phim Ngày Con Còn Mẹ.

Từng được khán giả mong chờ tái hợp sau Mai, Tuấn Trần và Phương Anh Đào nay đang có hai hành trình phòng vé khác biệt. Một người tiếp tục nối dài thành tích phim trăm tỷ, người còn lại vẫn bền bỉ với một tác phẩm giàu cảm xúc. Cuộc đối chiếu này cũng khiến khán giả thêm tò mò về ngày cả hai có dịp tái hợp trên màn ảnh rộng.