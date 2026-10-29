Tuấn Trần rơi vào cảnh đời trái ngang

Một hình ảnh so sánh các vai diễn của Tuấn Trần trong ba bộ phim Bố Già, Mai và Trại Giam Hạnh Phúc đang thu hút sự chú ý của khán giả yêu điện ảnh. Nếu nhân vật Quắn trong Bố Già chỉ có ba bên cạnh, còn Sâu trong Mai gắn với hình ảnh người mẹ, thì đến dự án mới, nhân vật Phúc có gia đình đầy đủ nhưng lại rơi vào cảnh phải ngồi tù. Sự trái ngang này tạo nên tình huống khiến người xem tò mò về hành trình của nam diễn viên trên màn ảnh.

Trong Trại Giam Hạnh Phúc, Tuấn Trần đảm nhận vai Phúc, một thầy giáo hiền lành có cuộc sống rẽ sang hướng khác sau khi gây ra án mạng để bảo vệ em gái. Từ một người gắn bó với công việc giảng dạy, Phúc buộc phải bước vào môi trường nhà giam với những quy tắc khắc nghiệt, nơi anh phải đối diện với nhiều phạm nhân có tính cách và hoàn cảnh khác biệt.

Trong Trại Giam Hạnh Phúc, Tuấn Trần đảm nhận vai Phúc.

Điểm đáng chú ý của nhân vật nằm ở nghịch cảnh: hành động xuất phát từ mong muốn bảo vệ người thân lại khiến Phúc phải trả giá bằng tự do của chính mình. Trong hoàn cảnh mới, anh không chỉ tìm cách thích nghi mà còn dần xây dựng mối quan hệ với những người bạn cùng phòng giam. Đằng sau vẻ ngoài gai góc của các phạm nhân là những câu chuyện riêng, những tổn thương và nỗi sợ bị xã hội lãng quên.

Thông qua nhân vật Phúc, Trại Giam Hạnh Phúc kết hợp yếu tố hài hước với những lát cắt cảm xúc về tình người, tình anh em và sự gắn kết giữa những con người có số phận khác nhau. Đây cũng là dạng vai diễn đòi hỏi Tuấn Trần thể hiện sự chuyển biến tâm lý, từ một người thầy giáo hiền lành đến người phải học cách tồn tại trong môi trường đầy thử thách.

Trước đó, Tuấn Trần từng tạo dấu ấn với Quắn trong Bố Già (2021). Nhân vật có tính cách bốc đồng, thường xuyên mâu thuẫn với cha nhưng vẫn dành tình cảm sâu sắc cho gia đình. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 427 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam, đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Tuấn Trần từng tạo dấu ấn với Quắn trong Bố Già (2021).

Đến Mai (2024), Tuấn Trần vào vai Dương, chàng trai trẻ đem lòng yêu Mai do Phương Anh Đào thủ vai. Mối quan hệ của hai nhân vật trải qua nhiều rào cản về tuổi tác, hoàn cảnh và định kiến xã hội. Với doanh thu khoảng 551 tỷ đồng, Mai trở thành một trong những phim Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé. Hai vai diễn cho thấy Tuấn Trần liên tục thử sức với những câu chuyện tình cảm và gia đình có màu sắc khác nhau.

Tuấn Trần vào vai Dương trong phim Mai.

Với Trại Giam Hạnh Phúc, nam diễn viên tiếp tục thay đổi hình tượng khi bước vào câu chuyện mang màu sắc tâm lý, hình sự và tình cảm. Điểm giao thoa giữa các tác phẩm không nằm ở hoàn cảnh giống nhau hoàn toàn, mà ở cách nhân vật phải đối diện với những biến cố và mối quan hệ gia đình phức tạp.

Trại Giam Hạnh Phúc do Trung Lùn đạo diễn, với sự tham gia của Tuấn Trần. Màn hóa thân thành Phúc của Tuấn Trần được kỳ vọng sẽ mang đến một màu sắc khác trong hành trình diễn xuất của nam diễn viên.