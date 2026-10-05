Tuấn Trần quyết định sang Hàn Quốc

Tuấn Trần chính thức bước vào hành trình mới tại Hàn Quốc khi tham gia dự án điện ảnh On My Way Home. Nam diễn viên vừa chia sẻ loạt hình ảnh trong lễ cúng máy của bộ phim, đồng thời tiết lộ hơn 90% thời lượng tác phẩm sẽ được thực hiện tại Hàn Quốc.

Trên trang cá nhân, Tuấn Trần viết: "Lễ cúng máy On My Way Home. Tuấn chính thức bước vào hành trình mới với hơn 90% thời lượng quay tại Hàn Quốc! Lần tái hợp này cùng anh Jung Il Woo, đạo diễn Mo Hong Jin và đồng đạo diễn Kim Young-soo sẽ rất khác biệt và khốc liệt. Nhân vật ra sao Tuấn xin giữ bí mật, cả nhà chờ nha".

Tuấn Trần chính thức bước vào dự án điện ảnh On My Way Home tại Hàn Quốc. Ảnh: FBNV

Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi On My Way Home đánh dấu lần thứ hai Tuấn Trần hợp tác cùng tài tử Jung Il Woo và đạo diễn Mo Hong Jin. Trước đó, cả ba từng đồng hành trong Mang Mẹ Đi Bỏ, bộ phim Việt - Hàn đạt doanh thu khoảng 171 tỷ đồng tại phòng vé Việt.

Việc hơn 90% thời lượng On My Way Home được quay tại Hàn Quốc cho thấy dự án có quy mô sản xuất khác biệt so với nhiều tác phẩm trước đây của Tuấn Trần. Nam diễn viên sẽ có thời gian dài làm việc tại nước ngoài thay vì chỉ thực hiện một phần bối cảnh Hàn Quốc cho câu chuyện.

Đoàn phim đã tổ chức lễ cúng máy và chính thức khai máy tại Seoul vào ngày 2/10. Dự án dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 8/2027. Bên cạnh đạo diễn Mo Hong Jin, bộ phim còn có Kim Young-soo đảm nhận vai trò đồng đạo diễn. Tuy nhiên, những thông tin cụ thể về nhân vật của Tuấn Trần hiện vẫn được giữ kín. Nam diễn viên cũng chủ động tạo sự tò mò khi chưa tiết lộ tạo hình hay tính cách nhân vật, chỉ cho biết đây sẽ là một vai diễn khác biệt so với những hình ảnh quen thuộc mà anh từng thể hiện.

Đạo diễn Mo Hong Jin tiếp tục đồng hành cùng Tuấn Trần và Jung Il Woo. Ảnh: FBNV

Điểm đáng chú ý khác của On My Way Home nằm ở màn tái hợp giữa Tuấn Trần và Jung Il Woo. Sau Mang Mẹ Đi Bỏ, cả hai tiếp tục có cơ hội đồng hành trong một dự án điện ảnh mới với câu chuyện và màu sắc được hé lộ là khác biệt hơn.

Mang Mẹ Đi Bỏ từng trở thành một cột mốc đáng chú ý trong hành trình điện ảnh của Tuấn Trần khi bộ phim đạt doanh thu khoảng 171 tỷ đồng. Thành tích này góp phần củng cố hình ảnh nam diễn viên trong nhóm những gương mặt trẻ có khả năng tạo sức hút tại phòng vé.

Nếu thành công của Mang Mẹ Đi Bỏ giúp Tuấn Trần có thêm dấu ấn trong các dự án hợp tác Việt - Hàn, On My Way Home lại được nam diễn viên xem như cơ hội để tiếp tục thay đổi. Tuấn Trần cho biết anh không muốn lặp lại hình ảnh từng thể hiện trong những dự án trước mà mong muốn có sự chuyển biến rõ rệt về diễn xuất. Nam diễn viên chia sẻ: "Tuấn không muốn mang lại một hình ảnh quen thuộc cho người hâm mộ, mà quyết tâm lột xác để khán giả khi cầm tấm vé vào rạp sẽ cảm nhận được sự trưởng thành, tiến bộ rõ rệt trong nét diễn của mình".

Đây cũng là một thử thách đáng chú ý đối với Tuấn Trần. Sau một số vai diễn tạo được dấu ấn và những tác phẩm đạt doanh thu tốt, việc tiếp tục lựa chọn những nhân vật khác biệt là cách để nam diễn viên tránh bị đóng khung trong một kiểu hình tượng.

Tuấn Trần tái hợp Jung Il Woo sau thành công của Mang Mẹ Đi Bỏ. Ảnh: ĐPCC

Đặc biệt, khi phần lớn thời lượng phim được quay tại Hàn Quốc, Tuấn Trần sẽ phải làm việc trong một môi trường sản xuất có nhiều khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và cách thức thực hiện. Điều này đồng thời mở ra cơ hội để anh tiếp tục tích lũy kinh nghiệm khi tham gia các dự án có yếu tố quốc tế.

Ở thời điểm hiện tại, những thông tin về nhân vật của Tuấn Trần trong On My Way Home vẫn được giữ kín. Tuy nhiên, việc nam diễn viên tiếp tục làm việc tại Hàn Quốc, tái hợp Jung Il Woo và đặt mục tiêu thay đổi hình ảnh cho thấy anh đang chủ động tìm kiếm những thử thách mới trong hành trình điện ảnh. Với hơn 90% thời lượng được quay tại Hàn Quốc, dự án được kỳ vọng sẽ mang đến cho Tuấn Trần một trải nghiệm khác biệt, đồng thời cho thấy bước tiến tiếp theo của nam diễn viên sau những dấu ấn tại phòng vé Việt.