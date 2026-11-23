Theo thống kê, Tuấn Trần hiện là nam diễn viên chính đầu tiên của điện ảnh Việt có tổng doanh thu phim đóng chính vượt mốc 1.600 tỷ đồng. Cụ thể, hành trình này bắt đầu với Bố Già (2021), tác phẩm đạt khoảng 427 tỷ đồng. Đến năm 2023, Đất Rừng Phương Nam tiếp tục mang về 140 tỷ đồng, nối dài danh sách những dự án có sự góp mặt của nam diễn viên.

Năm 2024 đánh dấu giai đoạn bứt phá đáng kể của Tuấn Trần khi anh góp mặt trong hai bộ phim có doanh thu ấn tượng. Trong đó, Mai đạt khoảng 521 tỷ đồng, trở thành tác phẩm có thành tích phòng vé cao nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên tính đến thời điểm hiện tại. Cùng năm, Làm Giàu Với Ma tiếp tục mang về 128 tỷ đồng.

Diễn viên Tuấn Trần.

Đến năm 2025, Tuấn Trần góp mặt trong Làm Giàu Với Ma 2 với doanh thu khoảng 101 tỷ đồng và Mang Mẹ Đi Bỏ đạt 171 tỷ đồng. Sang năm 2026, Báu Vật Trời Cho tiếp tục gia nhập danh sách với 103 tỷ đồng. Đáng chú ý, bộ phim mới nhất Trại Giam Hạnh Phúc cũng nhanh chóng cán mốc 100 tỷ đồng và vẫn đang được trình chiếu tại rạp.

Nếu cộng doanh thu của 7 tác phẩm trước đó, Tuấn Trần đã sở hữu khoảng 1.591 tỷ đồng. Khi Trại Giam Hạnh Phúc vượt mốc 100 tỷ đồng, tổng doanh thu từ 8 bộ phim đóng chính của anh đạt khoảng 1.691 tỷ đồng. Đáng chú ý, tính đến sáng 23/11, riêng Trại Giam Hạnh Phúc đã mang về gần 108 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý trong hành trình của Tuấn Trần không chỉ nằm ở những con số phòng vé. Qua từng dự án, nam diễn viên liên tục thay đổi hình tượng và thử sức với những dạng nhân vật khác nhau. Từ Quắn trong Bố Già, Dương của Mai đến Hoan trong Mang Mẹ Đi Bỏ, Tuấn Trần từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên có khả năng đảm nhận những vai diễn giàu cảm xúc, đòi hỏi chiều sâu tâm lý.

Tuấn Trần trong Trại Giam Hạnh Phúc.

Với Trại Giam Hạnh Phúc, Tuấn Trần tiếp tục xuất hiện trong hình ảnh Phúc, nhân vật mang màu sắc khác biệt so với những vai diễn trước đó. Việc bộ phim nhanh chóng đạt doanh thu trăm tỷ cũng góp phần giúp nam diễn viên nối dài thành tích thương mại trong năm 2026.

Từ một gương mặt được khán giả chú ý qua Bố Già, Tuấn Trần đang có trong tay hành trình điện ảnh với nhiều cột mốc đáng nhớ. Khi Trại Giam Hạnh Phúc vẫn còn đang chiếu tại rạp, tổng doanh thu các phim đóng chính của nam diễn viên được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng. Đây cũng là thành tích đáng chú ý, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của Tuấn Trần trên màn ảnh rộng Việt Nam.