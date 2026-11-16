Tuấn Trần chất vấn chuyện tình Phương Anh Đào và Ma Ran Đô

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc giao lưu tại cinetour Ngày Con Còn Mẹ được chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhân vật chiếm spotlight lần này không chỉ có dàn diễn viên chính mà còn là sự xuất hiện bất ngờ của Tuấn Trần để cổ vũ người bạn thân Phương Anh Đào.

Diện trang phục tối màu giản dị, đeo kính cận, Tuấn Trần đứng cạnh Phương Anh Đào trong buổi giao lưu. Đáng chú ý, nam diễn viên còn cầm micro đặt câu hỏi trực tiếp cho đoàn phim: "Tui muốn hỏi đoàn phim là cái kết của Mây và Lai như thế nào ạ?".

Tuấn Trần chất vấn đoàn phim về cái kết của Phương Anh Đào và Ma Ran Đô trong Ngày Con Còn Mẹ.

Mây là nhân vật do Phương Anh Đào đảm nhận, còn Lai do Ma Ran Đô thủ vai. Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến Phương Anh Đào bật cười, có phần ngại ngùng và quay mặt đi chỗ khác. Biểu cảm của nữ diễn viên lập tức trở thành chi tiết được khán giả chú ý.

Chứng kiến màn hỏi chuyện của Tuấn Trần, nghệ sĩ Hồng Đào cũng không bỏ lỡ cơ hội trêu đàn em. Cô hỏi: "Sao hỏi mà mặt con căng dị?". Trước tình huống bất ngờ, Tuấn Trần nhanh chóng thanh minh: "Con mang tâm lý khán giả con hỏi thui".

Tuy nhiên, Hồng Đào vẫn tiếp tục chọc ghẹo: "Mặt dịu lại nhé con!". Màn tung hứng tự nhiên giữa ba nghệ sĩ khiến không khí buổi cinetour thêm sôi nổi.

Điều khiến khán giả thích thú là Tuấn Trần vốn có mối quan hệ thân thiết với Phương Anh Đào sau lần hợp tác trong Mai. Năm 2024, cả hai từng tạo nên cặp đôi Mai - Dương được đông đảo khán giả yêu thích. Những tương tác tự nhiên, sự quan tâm dành cho nhau trong các sự kiện khiến hai diễn viên nhiều lần được người hâm mộ nhiệt tình ghép đôi.

Sau thành công của Mai, Tuấn Trần và Phương Anh Đào tiếp tục tái hợp trong Báu Vật Trời Cho. Trước những câu hỏi về chuyện tình cảm, Phương Anh Đào từng chia sẻ cô và Tuấn Trần là bạn thân ngoài đời. Nữ diễn viên cũng cho biết cả hai luôn hướng đến sự chuyên nghiệp và quan tâm đến cảm xúc khán giả khi cùng xuất hiện trong một dự án.

Bởi vậy, việc Tuấn Trần bất ngờ đến ủng hộ Phương Anh Đào lần này càng khiến người hâm mộ thích thú. Đặc biệt, câu hỏi về chuyện tình Mây - Lai cũng tạo thêm sự chú ý cho mối quan hệ giữa Phương Anh Đào và Ma Ran Đô trên màn ảnh. Tuy nhiên, đây là tương tác vui vẻ tại sự kiện.

Phương Anh Đào và Ma Ran Đô trong Ngày Con Còn Mẹ.

Trong Ngày Con Còn Mẹ, Phương Anh Đào đảm nhận vai Mây, cô con gái lớn luôn mang cảm giác mẹ ruột là bà Tím (Hồng Đào) thiên vị anh trai Pháo. Những tổn thương và hiểu lầm kéo dài khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con trở nên căng thẳng. Trong hành trình đó, Lai do Ma Ran Đô thủ vai là người đồng hành cùng Mây, góp phần tạo nên tuyến tình cảm được khán giả quan tâm.

Bộ phim do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện, khai thác câu chuyện gia đình với những mâu thuẫn, khoảng cách thế hệ và tình mẫu tử. Tác phẩm chính thức ra rạp ngày 11/11/2026, có sự tham gia của Hồng Đào, Phương Anh Đào, Ma Ran Đô cùng nhiều diễn viên khác.

Theo số liệu phòng vé được ghi nhận ngày 16/11, Ngày Con Còn Mẹ đạt gần 38 tỷ đồng, đồng thời giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu trong nước. Sự xuất hiện của Tuấn Trần tại cinetour vì thế càng giúp bộ phim có thêm một khoảnh khắc giao lưu đáng chú ý.

Từ màn tái hợp trên màn ảnh đến những lần ủng hộ nhau ngoài đời, Tuấn Trần và Phương Anh Đào vẫn duy trì sự thân thiết khiến khán giả quan tâm. Trong khi đó, chuyện tình của Mây và Lai trong Ngày Con Còn Mẹ tiếp tục là một trong những chi tiết được người xem chờ đợi khi bộ phim đang có những ngày đầu phát hành thuận lợi.