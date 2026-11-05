Tuần tra trong đêm, Công an Lâm Đồng phát hiện 38 thanh, thiếu niên vi phạm giao thông

Ngày 5/11, thông tin từ Công an xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện nhiều trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Công an xã Đức Linh tuyên truyền, phổ biến quy định về an toàn giao thông cho các thanh, thiếu niên và phụ huynh, yêu cầu cam kết không tái phạm (Ảnh: CALĐ).

Trước đó, tối 3/11, Công an xã Đức Linh tổ chức tuần tra, tập trung kiểm tra tình trạng học sinh, thanh, thiếu niên điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đúng quy định, sử dụng phương tiện tự ý độ chế, thay đổi kết cấu.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, mời làm việc 38 trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh liên quan đến 25 phương tiện xe đạp điện, xe máy điện. Đáng chú ý, có 7 phương tiện bị tự ý độ chế, thay đổi kết cấu.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm, tự ý thay đổi kết cấu phương tiện và điều khiển xe khi chưa đủ tuổi hoặc chưa đủ điều kiện theo quy định.

Công an xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhiều thanh, thiếu niên sử dụng xe đạp điện, xe máy điện vi phạm quy định về an toàn giao thông (Ảnh: CALĐ).

Tại trụ sở Công an xã Đức Linh, các trường hợp vi phạm được yêu cầu viết bản tường trình, cam kết không tái phạm. Lực lượng chức năng đồng thời mời phụ huynh đến làm việc, phối hợp giáo dục, quản lý con em và ký cam kết không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Công an xã Đức Linh cũng trực tiếp tuyên truyền, phân tích những nguy cơ tai nạn giao thông từ việc sử dụng xe điện độ chế, thay đổi kết cấu, tăng tốc độ hoặc điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện.

Đồng thời, đề nghị các gia đình tăng cường quản lý, phối hợp với nhà trường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho học sinh.

Theo Công an xã Đức Linh, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến thanh, thiếu niên, học sinh, nhất là tình trạng sử dụng xe điện độ chế, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi. Cơ quan công an khuyến cáo phụ huynh lựa chọn phương tiện phù hợp với độ tuổi của con em, thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật, không tự ý thay đổi kết cấu xe và tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.