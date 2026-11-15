Tuần tra tháo gỡ bẫy chim, bảo vệ động vật hoang dã tại Sơn Trà

Lực lượng Tổ công tác số 1 kiểm tra khu vực tiếp giáp rừng tự nhiên. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đợt tuần tra có sự tham gia của Công an phường, Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 12, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Sơn Trà - Hải Vân, Đồn Biên phòng Sơn Trà, Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Sơn Trà, cùng lực lượng dân quân tự vệ và an ninh cơ sở.

Lực lượng liên ngành được chia thành 2 tổ công tác, bám sát các tuyến và địa bàn trọng điểm.

Tổ công tác số 1tập trung kiểm tra tuyến đường Hoàng Sa, khu vực ngã ba Bãi Bắc, đường dẫn vào Cây đa di sản, các điểm dừng chân, khu vực ven đường và những vị trí tiếp giáp rừng tự nhiên.

Tổ công tác số 2 tuần tra tuyến đường Yết Kiêu, khu vực Trạm phát sóng truyền hình, đỉnh Bàn Cờ và tuyến đường xuống Bãi Bắc; đồng thời rà soát các đường nhánh có nguy cơ phát sinh vi phạm.

Lực lượng liên ngành trực tại tuyến đường lên chùa Linh Ứng để tuyên truyền, vận động người dân, khách du lịch nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Trong quá trình tuần tra, các tổ công tác tập trung rà soát, ngăn chặn hành vi săn bắt, bẫy, vận chuyển, mua bán chim hoang dã và động vật rừng trái phép; kiểm tra, tháo gỡ và thu gom nhiều bẫy, lưới, keo dính, chim mồi, cũng như các thiết bị phát âm thanh dụ bắt chim.

Trên tuyến biển, lực lượng liên ngành tăng cường kiểm tra, phát hiện các hành vi khai thác thủy sản mang tính chất tận diệt như sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện hoặc ngư cụ bị cấm.

Bên cạnh hoạt động xử lý vi phạm, các tổ công tác kết hợp tuyên truyền, vận động người dân, khách du lịch và các cá nhân hoạt động trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư, bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản.

Thông qua đợt ra quân, phường Sơn Trà tiếp tục khẳng định sự chủ động, quyết liệt trong việc phối hợp giữa các lực lượng chức năng nhằm bảo vệ tài nguyên rừng và hệ sinh thái tự nhiên vô giá tại bán đảo Sơn Trà.