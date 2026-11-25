Trung tá Trương Hồng Phong - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pha Long - Việt Nam (trái ảnh) và Thiếu tá Dương Vĩnh Hoa- Trạm trưởng Trạm Hội ngộ hội đàm Biên phòng khu vực Hà Khẩu - Trung Quốc tại vạch phân định đường biên giới lối mở Lồ Cố Chin, xã Pha Long (Lào Cai). Ảnh: Trung Dũng

Hoạt động này nhằm cụ thể hóa Biên bản hội đàm định kỳ lần thứ 25 giữa Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng khu Mông Tự (Trung Quốc).

Đội tuần tra phía Việt Nam do Trung tá Trương Hồng Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pha Long làm Đội trưởng; phía Trung Quốc do Thiếu tá Dương Vĩnh Hoa, Trạm trưởng Trạm Hội ngộ hội đàm Biên phòng khu vực Hà Khẩu làm Đội trưởng.

Trong điều kiện mưa lớn, địa hình trơn trượt, lực lượng chức năng hai bên khắc phục khó khăn, tổ chức tuần tra, kiểm tra song phương đoạn biên giới từ khu vực mốc quốc giới số 153 đến mốc số 163 đảm bảo đúng kế hoạch.

Qua kiểm tra thực địa, đường biên, mốc quốc giới giữ nguyên trạng, ổn định; nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc tuyên truyền pháp luật tại khu vực lối mở Lồ Cố Chin (Việt Nam) - Lao Kha (Trung Quốc). Ảnh: Trung Dũng

Bộ đội Biên phòng Đồn Pha Long (Lào Cai) phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho cư dân biên giới tại chợ Lao Kha (Trung Quốc). Ảnh: Trung Dũng

Tại khu vực lối mở Lồ Cố Chin (Việt Nam) và chợ Lao Kha (Trung Quốc), lực lượng chức năng hai nước đã trực tiếp gặp gỡ, phát tờ rơi song ngữ Việt - Trung cho cư dân biên giới.

Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các quy định tại ba văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; quy định về xuất, nhập cảnh; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép và buôn lậu qua biên giới; đồng thời vận động người dân không chăn thả gia súc qua biên giới và chung tay bảo vệ môi trường khu vực biên cương.

Kết thúc buổi tuần tra, tuyên truyền pháp luật, hai bên đã cùng đánh giá kết quả, thống nhất phương hướng phối hợp trong thời gian tới. Ngay sau đó, các đơn vị đã tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị trong không khí thắm tình đoàn kết, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, cùng chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.