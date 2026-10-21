Tuần tra song phương trên biên giới Việt - Trung

Lực lượng chức năng hai bên phối hợp tuần tra song phương đường biên, cột mốc tại thực địa

Trong chương trình, hai bên đã tuần tra song phương trên đoạn tuyến biên giới từ mốc giới số 1037 đến mốc giới số 1041. Đồng thời cùng nhau trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, phối hợp phòng, chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới. Tại thực địa tuần tra, lực lượng chức năng hai bên khẳng định hệ thống cột mốc giới giữa hai nước được giữ nguyên trạng; không phát hiện dấu hiệu xâm phạm hay các hành vi vi phạm về hiệp định, thỏa thuận quản lý biên giới trên đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Lực lượng chức năng hai bên chụp ảnh lưu niệm tại thực địa

Hoạt động tuần tra song phương nhằm giúp lực lượng chức năng hai bên cùng nhau kịp thời phát hiện các vấn đề phát sinh, vụ việc xảy ra trên biên giới để phối hợp xử lý kịp thời. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa hai đơn vị trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới hai bên.