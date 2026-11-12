Tuần tra song phương, tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới

Lực lượng tuần tra song phương hai bên thực hiện nghi thức chào cột mốc. Ảnh: Thanh Hằng

Đặc biệt, hoạt động tuần tra có sự tham gia trực tiếp của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và đồng chí Bun Chôm Ụ Bôn Pạ Sợt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Savannakhet; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và lực lượng chức năng hai bên.

Tại khu vực các mốc quốc giới 604, 605, 606, lực lượng tuần tra hai bên phối hợp kiểm tra hiện trạng các mốc, trao đổi về đặc điểm địa hình, địa thế khu vực và công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Đáng chú ý, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Sạ Vẳn, hai bên đã tìm hiểu tình hình quản lý, bảo vệ biên giới, công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng; đồng thời trao đổi những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế, thương mại tại khu vực cửa khẩu. Đây là địa bàn có vị trí quan trọng trên Hành lang kinh tế Đông - Tây, nơi diễn ra các hoạt động giao lưu, thương mại, xuất, nhập cảnh và xuất nhập khẩu giữa hai nước.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và đồng chí Bun Chôm Ụ Bôn Pạ Sợt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Savannakhet tô son cột mốc. Ảnh: Thanh Hằng

Đặc biệt, hai bên đã tuần tra song phương trên đoạn biên giới sông Sê Pôn, từ khu vực Chốt 18 đến Chốt 25. Trên tuyến sông có địa hình phức tạp, nhiều bến qua lại truyền thống và hoạt động giao thương của cư dân hai bên, lực lượng chức năng đã phối hợp quan sát, nắm tình hình, kiểm tra các khu vực dân cư, bến sông và những vị trí cần tăng cường quản lý. Qua đó, các bên nhận diện những khó khăn, nguy cơ tiềm ẩn trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, nhất là hoạt động buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật.

Tại hội nghị trao đổi sau tuần tra, lãnh đạo hai tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) và Savannakhet (Lào) đã đánh giá tình hình phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, đồng thời thống nhất nhiều định hướng hợp tác trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng duy trì cơ chế trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả tuần tra song phương; tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân biên giới qua lại thăm thân, giao thương hợp pháp gắn với kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh; nghiên cứu phát triển hệ thống cửa khẩu, hạ tầng kết nối trên tuyến sông Sê Pôn và thúc đẩy xây dựng Khu kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen Sạ Vẳn.

Lực lượng chức năng hai bên tuần tra song phương trên đoạn biên giới sông Sê Pôn. Ảnh: Hoài Nam

Đặc biệt, hai bên sẽ tăng cường phối hợp giữa các lực lượng Biên phòng, Công an, Quân sự trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy, mua bán người và xuất nhập cảnh trái phép. Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, riêng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chủ trì bắt giữ 60 vụ với 54 đối tượng, phối hợp bắt giữ 9 vụ với 11 đối tượng và đấu tranh thành công 3 chuyên án về tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép.

Đại diện hai bên ký kết biên bản tuần tra. Ảnh: Thanh Hằng

Hoạt động tuần tra song phương lần này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp nghiệp vụ giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên mà còn tạo điều kiện để lãnh đạo hai tỉnh trực tiếp nắm bắt thực tiễn, trao đổi và thống nhất những giải pháp thiết thực trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Quảng Trị và Savannakhet tiếp tục khẳng định quyết tâm cùng xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.