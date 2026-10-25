Tuần tra song phương tại khu vực lối mở Phó Bảng - Đổng Cán

Cán bộ Đồn Biên phòng Phó Bảng và Trạm Hội ngộ hội đàm khu vực Phú Ninh phối hợp kiểm tra khu vực mốc 393.

Hoạt động thực hiện phương án hành động chung “Hợp tác Biên phòng Việt Nam - Trung Quốc năm 2026” giữa đại diện biên giới đoạn 4 hai nước. Trong quá trình tuần tra, hai bên kiểm tra tính nguyên trạng của đường biên, mốc giới, dấu hiệu nhận biết hướng đi của đường biên giới, các công trình biên giới và công trình khác; tiến hành sơn lại mốc giới số 393 và 394. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hành khách xuất, nhập cảnh, phát trên 200 tờ rơi song ngữ tại khu vực lối mở Phó Bảng.

Qua kiểm tra và trao đổi, hai bên thống nhất đánh giá: Đường biên, mốc giới và các công trình được giữ nguyên trạng; an ninh, trật tự khu vực biên giới ổn định; các điều ước, thỏa thuận được thực hiện nghiêm túc. Nhân dân hai bên chấp hành Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và pháp luật của mỗi nước. Việc trao đổi thông tin qua đường dây nóng, thư trao đổi được duy trì thường xuyên, kịp thời; hoạt động hội đàm, tuần tra song phương, phổ biến pháp luật đi vào nền nếp.

Cán bộ biên phòng hai bên phát tờ rơi song ngữ tuyên truyền pháp luật cho người dân tại khu vực lối mở Phó Bảng.

Hai bên nhất trí tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; tăng cường trao đổi thông tin, duy trì tuần tra song phương và tuyên truyền pháp luật. Qua đó, củng cố sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị giữa hai lực lượng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.