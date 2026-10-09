Tuần tra song phương đoạn biên giới phụ trách Sơn La-Houaphanh

Đồn Biên phòng Chiềng Tương phối hợp Đại đội Biên phòng 213 tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới phụ trách. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Hai đơn vị đã phối hợp kiểm tra hiện trạng dấu hiệu đường biên, cột mốc; trao đổi thông tin tình hình an ninh trật tự khu vực giáp ranh.

Kết quả kiểm tra cho thấy hệ thống mốc quốc giới được giữ nguyên trạng, an ninh trật tự biên giới duy trì ổn định, không phát hiện vi phạm quy chế hay hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Chiềng Tương phối hợp Đại đội Biên phòng 213 họp bàn tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới phụ trách. (Ảnh: THU HỒNG)

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì giao ban, trao đổi thông tin định kỳ và đột xuất, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Thời gian qua, cùng với công tác quản lý biên giới, Đồn Biên phòng Chiềng Tương tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, nổi bật là mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”.

Đồn Biên phòng Chiềng Tương phối hợp Đại đội Biên phòng 213 tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới phụ trách. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Đồn Biên phòng Chiềng Tương đã hỗ trợ 4 hộ dân bản Mong Nam, nước bạn Lào hơn 6.000 cây giống cà-phê cùng 500kg phân bón và trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật canh tác; đến nay toàn bộ diện tích cây trồng đã bén rễ, sinh trưởng tốt.

Đồn Biên phòng Chiềng Tương trao tặng nhiều phần quà cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội Biên phòng 213. (Ảnh: THU HỒNG)

Bên cạnh đó, các mô hình “Trồng mận trên đất dốc”, “Ánh sáng vùng biên” tiếp tục được Đồn Biên phòng Chiềng Tương duy trì, góp phần nâng cao đời sống bà con khu vực biên giới hai nước.

Hoạt động tuần tra song phương được các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La thường xuyên phối hợp tổ chức. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Chiềng Tương đã trao tặng nhiều phần quà cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội Biên phòng 213, nước bạn Lào góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.