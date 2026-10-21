Tuần tra phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy

Trước đó, ngày 17-10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ 51, đoạn Km27+800 thuộc xã Long Phước, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông ngã ba Thái Lan phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, khi bị yêu cầu kiểm tra, người này bỏ lại phương tiện, tìm cách tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng công an giữ lại.

Qua kiểm tra, lực lượng công an xác định H.T.C. (42 tuổi, ở Thành phố Hồ Chí Minh) có mang theo một bịch ma túy đá. Theo H.T.C. khai báo, số ma túy này được mua từ một người không rõ lai lịch ở tỉnh Vĩnh Long, khi đang mang theo trên người thì bị công an phát hiện. Theo xác minh, H.T.C. đã từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.