Tuần tra phát hiện 'con nghiện'

Đối tượng Đinh Xuân Tỵ bị bắt giữ cùng số ma túy tang vật.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 10 viên nén màu hồng mà theo đối tượng Tỵ khai là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, cất giấu để sử dụng trái phép. Căn cứ kết quả xác minh, ngày 20-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Xuân Tỵ để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.