Tuần tra liên hợp tuyến biên giới từ mốc 293 – 294

Hai bên trao đổi, thống nhất nội dung tuần tra liên hợp tại mốc 294.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng hai bên tiến hành kiểm tra đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới, vật đánh dấu, dấu hiệu đường biên giới và các công trình biên giới; kiểm tra việc thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về biên giới. Đồng thời, hai bên phối hợp duy trì an ninh, trật tự khu vực biên giới; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vi phạm chủ quyền, an ninh biên giới, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Lực lượng tuần tra cũng trao đổi thông tin liên quan đến tình hình biên giới, an ninh, trật tự trên địa bàn và thống nhất các nội dung phối hợp trong thời gian tiếp theo.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài kiểm tra các khu vực đường mòn, lối mở.

Đồn Biên phòng Tùng Vài kết hợp tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Kết thúc tuần tra, hai bên trao đổi, đánh giá kết quả thực hiện, thống nhất các nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới và ký biên bản tuần tra song phương. Hoạt động góp phần duy trì, củng cố cơ chế tuần tra liên hợp giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai bên; tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh, qua đó góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.