Chỉ huy trưởng tuần tra liên hợp phía Việt Nam có Thượng tá Chu Văn Thống - Phó Tham mưu trưởng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Chỉ huy trưởng tuần tra liên hợp phía Trung Quốc: do đồng chí Hạ Quân Phong, Cảnh đốc cấp II, Đại đội trưởng, Đại đội quản lý biên giới Kim Bình.

Theo cơ chế luân phiên, cuộc tuần tra liên hợp lần này do Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu (Việt Nam) chủ trì tổ chức, hai bên thực hiện theo Phương án Tổng thể Quy chế tuần tra liên hợp đã thống nhất, thành lập Bộ Chỉ huy liên hợp, mỗi bên thành lập 03 đội tuần tra trên đất liền với 24 người (mỗi đội gồm 08 người), tiến hành tuần tra từ Mốc giới số 29 đến Mốc giới số 71. Chỉ huy trưởng tuần tra hai bên gặp nhau tại vạch phân định cầu hữu nghị cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà để gặp gỡ, tặng hoa, trao đổi, thống nhất ý kiến về hoạt động tuần tra liên hợp và tuần tra lần này.

Chỉ huy trưởng tuần tra hai bên gặp nhau tại vạch phân định cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thuỷ Hà ký biên bản ghi nhớ.

Hai bên tiến hành hoạt động tuần tra liên hợp hành quân bộ, kết hợp xe ô tô theo hình thức biên đối biên, điểm đối điểm, tuyến đối tuyến; chia làm 2 giai đoạn với tổng thời gian tuần tra là 4 giờ. Trong thời gian tuần tra sử dụng 12 lượt xe ô tô, chào nhau 6 lần trên biên giới. Tổng quãng đường tuần tra dài khoảng 150km. Trong quá trình tuần tra, đã tuyên truyền giáo dục cho 300 lượt cư dân biên giới; phát 3.000 tờ rơi nội dung tuyên truyền pháp luật và phòng chống dịch bệnh.

Đội tuần tra số 2 tuần tra kiểm soát tại khu vực mốc 62.

Kết thúc tuần tra, hai bên tiến hành đánh giá hoạt động tuần tra liên hợp lần này. Hai bên đều nhất trí cho rằng hoạt động tuần tra liên hợp lần này đã thành công tốt đẹp, đã đạt được hiệu quả và mục đích như mong đợi, hai bên thống nhất những nội dung phối hợp công tác trong thời gian tới. Theo đó, hai bên tiếp tục quán triệt, thực hiện nội dung Biên bản ghi nhớ Hội đàm lần thứ XX giữa Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Tổng trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); Biên bản ghi nhớ Hội đàm công tác nghiệp vụ năm 2026 giữa Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, Lào Cai (Việt Nam) với Đoàn đại biểu Đơn vị Quản lý di dân khu vực Hồng Hà (Trung Quốc) và các nhận thức chung đã đạt được. Hai bên thường xuyên thông qua hình thức Công thư, đường dây liên lạc nóng thông báo, trao đổi thông tin, tình hình và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác đấu quản lý biên giới và tranh phòng, chống tội phạm. Tiếp tục tăng cường tuần tra trên biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động tội phạm, đặc biệt là các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, mua bán người, buôn lậu và các hành vi phạm tội khác, cùng nhau duy trì an toàn, ổn định khu vực biên giới hai bên. Tăng cường tuyên truyền giáo dục các quy định pháp luật, kiến thức về chính sách cho cư dân biên giới, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật về quản lý biên giới nước mình của cư dân biên giới.