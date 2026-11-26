Theo cơ chế luân phiên, đợt tuần tra liên hợp chấp pháp lần này do Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu chủ trì. Tham gia phía Trung Quốc có Chi đội Quản lý biên giới Hồng Hà và Trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Kim Thủy Hà.

Lực lượng tuần tra liên hợp Việt Nam, Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà.

Chỉ huy trưởng tuần tra liên hợp phía Việt Nam là Thượng tá Chu Văn Thống, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu. Chỉ huy trưởng phía Trung Quốc là ông Hạ Quân Phong, Cảnh đốc cấp II, Đại đội trưởng Đại đội Quản lý biên giới Kim Bình.

Hai bên thực hiện theo phương án tổng thể và quy chế tuần tra liên hợp đã thống nhất, thành lập Bộ Chỉ huy liên hợp. Mỗi bên tổ chức 3 đội tuần tra trên đất liền với 24 người, mỗi đội 8 người, tuần tra từ mốc giới số 29 đến mốc giới số 71.

Mở đầu, chỉ huy trưởng hai bên gặp nhau tại vạch phân định trên cầu hữu nghị cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà, tặng hoa, trao đổi và thống nhất phương án tuần tra.

Thượng tá Chu Văn Thống (trái) tặng hoa đại diện lực lượng phía Trung Quốc tại cầu hữu nghị Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà.

Hai bên tuần tra theo hình thức hành quân bộ kết hợp xe ô tô, theo phương thức biên đối biên, điểm đối điểm, tuyến đối tuyến.

Đợt tuần tra chia làm 2 giai đoạn, kéo dài 4 giờ, sử dụng 12 lượt xe ô tô, tổng quãng đường khoảng 150 km. Lực lượng hai bên chào nhau 6 lần trên biên giới.

Trong quá trình tuần tra, các đội đã tuyên truyền, giáo dục cho 300 lượt cư dân biên giới; phát 3.000 tờ rơi về pháp luật và phòng, chống dịch bệnh.

Cán bộ, chiến sĩ hai bên tại mốc giới trong quá trình tuần tra liên hợp.

Kết thúc tuần tra, hai bên đánh giá đợt tuần tra đạt kết quả tốt, đúng mục đích đề ra và thống nhất các nội dung phối hợp trong thời gian tới.

Theo đó, hai bên tiếp tục quán triệt, thực hiện Biên bản ghi nhớ Hội đàm lần thứ XX giữa Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang (Việt Nam) và Đoàn đại biểu Tổng trạm Kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Cùng với đó là Biên bản ghi nhớ Hội đàm công tác nghiệp vụ năm 2025 giữa Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, Lào Cai với Đoàn đại biểu Đơn vị Quản lý di dân khu vực Hồng Hà (Trung Quốc) và các nhận thức chung đã đạt được.

Hai bên đánh giá kết quả, thống nhất nội dung phối hợp thời gian tới.

Hai bên duy trì trao đổi thông tin qua công thư, đường dây nóng; phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quản lý biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Lực lượng chức năng hai bên tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, mua bán người, buôn lậu và các hành vi phạm tội khác, cùng giữ vững an ninh, ổn định khu vực biên giới.

Hai bên cũng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, chính sách cho cư dân biên giới, nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định về quản lý biên giới của mỗi nước.