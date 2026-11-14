Tuần tra ban đêm, chủ động phòng ngừa tội phạm từ cơ sở

Chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa từ sớm

Thực hiện Kế hoạch số 470/KH-CAT-PV01 ngày 10/9/2026 của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về cao điểm tuần tra phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh, Công an phường Đông Sơn đã chủ động xây dựng phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS), bố trí các tổ tuần tra theo từng ngày, khung giờ và địa bàn trọng điểm.

Các tuyến đường, khu vực công cộng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, quán nước và những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật được tập trung kiểm tra, nhất là vào ban đêm. Cùng với tuần tra trực tiếp, lực lượng Công an chú trọng kiểm tra phương tiện, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đông người, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, mang theo hung khí hoặc chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Công an phường Đông Sơn khai thác dữ liệu hệ thống camera, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Đông Sơn xác định một bộ phận thanh, thiếu niên có biểu hiện lệch chuẩn trong hành vi, thiếu sự quan tâm, quản lý, giáo dục của gia đình là nhóm cần được chú trọng trong công tác phòng ngừa. Trên cơ sở đó, đơn vị tiến hành rà soát, lập danh sách, đánh giá từng trường hợp để áp dụng biện pháp quản lý phù hợp. Những trường hợp có biểu hiện phức tạp được gọi hỏi, răn đe, giáo dục cá biệt, kết hợp quản lý thời gian sinh hoạt vào buổi tối. Những trường hợp ít phức tạp hơn được phối hợp với gia đình, tổ dân phố thường xuyên nhắc nhở, quản lý, giáo dục.

Đáng chú ý, sự phát triển của mạng xã hội đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở. Một số thanh, thiếu niên sử dụng Facebook, TikTok và các hội, nhóm trực tuyến để liên lạc, thách thức, kích động nhau, sau đó hẹn gặp trực tiếp giải quyết mâu thuẫn. Có trường hợp sử dụng hung khí nguy hiểm, quay lại hình ảnh rồi chia sẻ trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT và ảnh hưởng đến an toàn của người dân.

Lực lượng tuần tra tăng cường công tác nắm địa bàn, nhất là các khu vực có hoạt động kinh doanh dịch vụ về đêm.

Trước tình hình đó, Công an phường Đông Sơn chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ xác minh thông tin, kịp thời gọi hỏi, răn đe những trường hợp có biểu hiện vi phạm; thu giữ hung khí khi có căn cứ và xử lý theo quy định của pháp luật. Kết hợp tuần tra ngoài thực địa với nắm tình hình trên không gian mạng giúp lực lượng Công an chủ động nhận diện nguy cơ, ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới manh nha.

Cùng với đó, hệ thống camera giám sát ANTT do lực lượng Công an quản lý và camera được lắp đặt tại các tuyến đường, hộ gia đình tiếp tục phát huy hiệu quả. Hệ thống camera hỗ trợ theo dõi tình hình, xác minh vụ việc, truy vết phương tiện và đối tượng có dấu hiệu vi phạm. Đối với những trường hợp điều khiển mô tô không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện mang theo hung khí khi di chuyển trên đường, Công an phường chủ động rà soát, trích xuất dữ liệu camera để xác minh, phục vụ công tác gọi hỏi, giáo dục, răn đe hoặc xử lý theo quy định.

Thiếu tá Lê Vương Anh, Phó Trưởng Công an phường Đông Sơn cho biết, đơn vị xác định công tác tuần tra, kiểm soát phải gắn chặt với việc nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý các nhóm đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật và phát huy vai trò của gia đình, tổ dân phố. Đối với thanh, thiếu niên có biểu hiện phức tạp, lực lượng Công an vừa kiên quyết ngăn chặn hành vi vi phạm, vừa chú trọng tuyên truyền, giáo dục, giúp các em nhận thức rõ hậu quả và trách nhiệm của mình trước pháp luật.

Phát huy sức mạnh từ cơ sở, giữ bình yên từng khu phố

Xác định bảo đảm ANTT là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân, Công an phường Đông Sơn chú trọng phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, tổ dân phố và các gia đình trong công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa tội phạm. Mỗi tổ tuần tra vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, phát hiện vi phạm, vừa góp phần nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay từ khu dân cư.

Tại khu phố Đoàn Kết, công tác phối hợp giữa Công an phường, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và tổ dân phố được duy trì thường xuyên. Những buổi tuần tra ban đêm góp phần phát hiện, ngăn chặn nguy cơ mất ANTT, đồng thời nâng cao ý thức tự phòng, tự quản trong cộng đồng dân cư.

Hoạt động tuần tra đêm của Công an phường Đông Sơn đã góp phần quan trọng việc đảm bảo ANTT địa bàn.

Khu phố hiện có 10 thanh, thiếu niên thuộc diện cần quan tâm, theo dõi, quản lý, giáo dục. Tổ dân phố thường xuyên phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đến các hộ gia đình để tuyên truyền, vận động phụ huynh quan tâm, giám sát việc sinh hoạt, đi lại của con em, nhất là vào ban đêm. Quá trình quản lý được thực hiện trên tinh thần phối hợp, giúp đỡ và giáo dục, đồng thời đề cao trách nhiệm của gia đình. Nhờ đó, những thanh, thiếu niên thuộc diện cần quan tâm tại khu phố đã có chuyển biến, tiến bộ rõ nét.

Cùng với hoạt động tuần tra, khu phố Đoàn Kết đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và các nhóm Zalo, Facebook, giúp người dân nắm rõ quy định của pháp luật, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản và tích cực tham gia phát hiện, tố giác hành vi vi phạm. Nội dung tuyên truyền tập trung vào phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực, gây rối trật tự công cộng và trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên.

Từ sự phối hợp thường xuyên giữa các lực lượng và người dân, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, gây gổ, đánh nhau tại khu phố có chuyển biến tích cực. Các hành vi liên quan đến cờ bạc, cá độ được chú trọng phòng ngừa, phát hiện; các cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng được tuyên truyền, nhắc nhở chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an phường Đông Sơn đã tổ chức 168 tổ tuần tra đêm, huy động 168 CBCS và 504 thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tham gia. Qua đó, lực lượng chức năng đã gọi hỏi, răn đe 280 đối tượng, yêu cầu 316 cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định; phát hiện, xử lý 2 vụ việc liên quan đến ANTT, giải tán 15 nhóm thanh niên tụ tập khuya.

Những kết quả trên cho thấy hiệu quả của việc duy trì tuần tra ban đêm gắn với quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và vận động quần chúng tham gia bảo đảm ANTT. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm, giữ gìn trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông.

Thời gian tới, Công an phường Đông Sơn tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát và phối hợp chặt chẽ với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, gia đình, nhà trường trong quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên.