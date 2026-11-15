Tuần tới VN-Index có thể phục hồi?

Thị trường chứng khoán trải qua tuần giao dịch với những nhịp tăng giảm đan xen. VN-Index có thời điểm lùi sát 1.700 điểm trong phiên đầu tuần, sau đó bật tăng 28,75 điểm trong phiên 10/11. Tuy nhiên, áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện khi chỉ số tiến lên vùng 1.750 điểm.

Kết thúc tuần, VN-Index đóng cửa tại 1.734 điểm, tăng 9,5 điểm, tương ứng 0,55% so với tuần trước, chấm dứt chuỗi hai tuần giảm liên tiếp. Dù vậy, diễn biến này chưa cho thấy thị trường đã thực sự lấy lại xu hướng tăng.

Chuyên gia từ Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) dự báo, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục tích lũy, rung lắc trong tuần tới. Vùng 1.720 - 1.730 điểm được xác định là hỗ trợ gần, còn 1.750 - 1.765 điểm là kháng cự cần vượt qua để mở rộng nhịp hồi lên 1.780 - 1.800 điểm.

Nếu chỉ số vượt vùng kháng cự cùng sự cải thiện của thanh khoản và độ rộng thị trường, cấu trúc phục hồi sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu mất mốc 1.720 điểm, VN-Index có thể quay lại kiểm định vùng 1.700 điểm.

(Ảnh minh họa)

Ông Huỳnh Anh Huy, Giám đốc Phân tích ngành, CTCK Kafi nhận định, nhiều khả năng trong tuần tới, thị trường sẽ tiếp tục duy trì trạng thái giằng co và tích lũy trong biên độ 1.700-1.760 điểm. Hiện tại, chưa có đủ cơ sở để khẳng định một xu hướng phục hồi thực sự rõ nét nhưng điểm tích cực là rủi ro điều chỉnh sâu cũng chưa lớn nếu vùng hỗ trợ 1.700-1.720 điểm tiếp tục được giữ vững.

Nhìn lại tuần qua, ông Huy cho biết, VN-Index đóng cửa quanh mốc 1.735 điểm (tăng nhẹ 0,55%), cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện nhưng sức bật vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra sự bứt phá.

“Để đánh giá hướng đi tiếp theo, nhà đầu tư cần lưu tâm đến một số tín hiệu then chốt. Thứ nhất là phản ứng của chỉ số khi tiến đến vùng kháng cự 1.750-1.760 điểm, đi kèm với việc thanh khoản có được duy trì trên mức trung bình 20 phiên hay không. Thứ hai là độ rộng của thị trường, tức là dòng tiền có thực sự lan tỏa đến số mã tăng giá hay không”, ông Huy chia sẻ.

Bên cạnh đó, theo ông, cũng cần quan sát vai trò dẫn dắt của các cổ phiếu vốn hóa lớn (như nhóm ngân hàng, Vingroup), động thái giao dịch của khối ngoại, cũng như diễn biến từ các thị trường chứng khoán khu vực - đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ. Trong bối cảnh xu hướng chưa được xác nhận, chiến lược tối ưu lúc này là giải ngân từng phần và tuyệt đối tránh tâm lý mua đuổi.

Nhận định về thị trường tuần tới, chuyên gia của công ty chứng khoán BIS cho rằng, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tạo nền hơn là xác nhận một xu hướng tăng mới nhưng cán cân rủi ro - cơ hội đang dần nghiêng về phía tích cực. Vùng 1.700-1.720 vẫn là hỗ trợ quan trọng, còn 1.760-1.790 là vùng cần vượt để xác nhận xu hướng phục hồi rõ nét hơn.

Diễn biến VN-Index 6 tháng qua.

Theo ông, điểm cần quan tâm không phải chỉ số tăng bao nhiêu điểm mà là thanh khoản và độ rộng có cải thiện khi VN-Index vượt 1.760 hay không. Các thông tin quốc tế trong những ngày gần đây có những biến động phức tạp và vì vậy cũng cần có sự thận trọng nhất định. Không loại trừ thị trường còn những phiên rung lắc, nhất là khi dòng tiền quốc tế vẫn đang rút ròng.

Do đó, ông nghiêng về kịch bản VN-Index đang trong giai đoạn nén lại chờ chuẩn bị cho một nhịp tăng mới, và vùng hiện tại có thể bắt đầu tích lũy từng phần thay vì chờ đến khi chỉ số xác nhận xu thế tăng mới tham gia.

Chứng khoán KBS cũng nghiêng về kịch bản VN-Index tiếp tục tích lũy trong những tuần còn lại của tháng 11, với vùng hỗ trợ quanh 1.680-1.700 điểm và kháng cự tại 1.775-1.780 điểm. Chỉ số đã nhiều lần kiểm định vùng hỗ trợ trong tháng 10 và đầu tháng 11, song các nhịp phục hồi vẫn thiếu sự đồng thuận của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản tiếp tục suy giảm. Diễn biến này cho thấy áp lực bán đang dần được hấp thụ nhưng lực cầu hiện tại chưa đủ mạnh để xác nhận xu hướng đảo chiều.

Thị trường sẽ có thể tạo đáy ngắn hạn trong tháng 11, nhờ các biện pháp hỗ trợ thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước và tiến độ giải ngân ngân sách cuối năm được kỳ vọng góp phần giảm áp lực lên mặt bằng lãi suất. Tuy nhiên, triển vọng phục hồi vẫn chịu ảnh hưởng từ diễn biến lãi suất Mỹ và dòng vốn ngoại. Theo đó, việc VN-Index duy trì trên vùng 1.680-1.700 điểm và từng bước cải thiện thanh khoản trong các phiên tăng sẽ củng cố kịch bản tạo đáy.

Có góc nhìn thận trọng, ông Phan Tấn Nhật - chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS nhận định, VN-Index vẫn tích lũy trong biên độ hẹp trên đường hỗ trợ tăng trưởng trung dài hạn và dưới kháng cự đường xu hướng giảm giá sau khi tạo đỉnh từ tháng 5/2026 đến nay. Hiện nay VN-Index đang đi gần đến giai đoạn cuối của giai đoạn tích lũy. VN-Index có thể vượt lên xu hướng giảm giá cuối tháng 11 đầu tháng 12, hoặc tiếp tục chịu áp lực bán khi không giữ được hỗ trợ 1.700 điểm.

“Về thống kê lịch sử, quan điểm của tôi thị trường chứng khoán là thị trường kỳ vọng vào tương lai. Tôi cần đánh giá, chờ thêm các dữ liệu về xu hướng của thanh khoản của thị trường. Cũng như VN-Index xác nhận vượt lên giai đoạn điều chỉnh tích lũy sau khi tạo đỉnh từ tháng 5/2026, chứ không dựa vào xác suất lịch sử để kỳ vọng”, ông Nhật đánh giá.