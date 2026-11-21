Tin không khí lạnh mới nhất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 21/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Khu vực Tp. Huế, Tp.Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ lúc 1h ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ, đặc khu Cồn Cỏ và trạm Huyền Trân đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; đặc khu Lý Sơn đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Ngày 21/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, ảnh hưởng một số nơi ở khu vực Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Nhiệt độ: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm 21/11 ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ.

Theo dự báo thời tiết, cuối tuần này, không khí lạnh xu hướng suy yếu, nhiệt độ tăng, tuy nhiên, sang đầu tuần tới, nước ta sẽ đón thêm đợt không khí lạnh mạnh. Ảnh minh họa.

Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh mạnh

Thông tin trên VTC News, từ 22/11 - khoảng đêm 23/11, một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta, khiến thời tiết miền Bắc chuyển biến rõ rệt. Trong khoảng đêm 23-25/11, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ 24-26/11, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Tại Hà Nội, ngày 24/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 5 độ so với ngày trước đó, xuống còn 22 độ; nhiệt độ thấp nhất 19 độ, trời có mưa.

Sang ngày 25/11, Hà Nội tiếp tục giảm nhiệt, cao nhất 20 độ, thấp nhất 16 độ, trời mưa rét.

Đến ngày 26/11, Hà Nội tạnh ráo, trời vẫn rét. Nhiệt độ cao nhất tăng lên 23 độ, trong khi nhiệt độ thấp nhất giảm nhẹ còn 15 độ.

Nhận định thời tiết từ đêm 22 đến ngày 30/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vài nơi. Ngày 24-25/11, khu vực này có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; ngày 25-26/11 trời rét.

Quảng Trị đến Tp.Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, ngày 25-29/11, các địa phương này khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.

Các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 21/11

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Ngày gió đông bắc cấp 2-3, đêm gió nhẹ. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Ngày gió đông bắc cấp 2-3, đêm gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 16-19 độ, phía Nam 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng TP. Huế ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 29-32 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Dự báo có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, miền Đông có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

Dự báo thời tiết có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.