Tuần tới, không khí lạnh có xuất hiện ở miền Bắc?

Miền Bắc duy trì trạng thái nắng nóng trong tuần tới. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết đợt không khí lạnh yếu xuất hiện từ đầu tháng 11

Theo chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai Nguyễn Ngọc Huy, dự báo trong nhiều ngày tới, miền Bắc và miền Trung vẫn duy trì nắng nóng gay gắt, chưa xuất hiện không khí lạnh.

Miền Đông Nam Bộ, cao nguyên Trung Bộ vẫn duy trì mưa lớn vào các buổi chiều và tối.

Cũng theo chuyên gia Nguyễn Ngọc Huy, khối không khí lạnh yếu phía lục địa Trung Quốc có xu hướng dịch chuyển theo hướng Đông, vậy nên từ nay đến 25/10 vẫn chưa có không khí lạnh về miền Bắc.

Có thể phải tới đầu tháng 11 mới có đợt không khí lạnh mức trung bình về miền Bắc.

Miền Trung vì thế cũng có thể duy trì nắng gắt tới 25/10. Dù vậy, cuối các buổi chiều sẽ có dông nhiệt cục bộ kiểu mưa mùa hè.

Dự báo thời tiết kịch bản mùa khô khốc liệt thiếu nước ở miền Trung nửa đầu 2027

Theo TS Nguyễn Ngọc Huy, thực tế cho thấy sự đảo lộn quy luật về mùa mưa một cách rõ ràng trong tháng 10 năm nay ở miền Trung. Thông thường tháng 10 và 11 là khoảng thời gian người dân miền Trung vất vả chạy lụt.

Năm nay các hồ chứa phía Tây các tỉnh vẫn đang ở mức nước trung bình thấp so với các năm trước, thậm chí nhiều hồ nước rất thấp

Kịch bản này khiến khả năng một mùa khô khốc liệt thiếu nước nửa đầu năm 2027 ở miền Trung sẽ diễn ra đúng như dự báo.

Với miền Nam, mưa nhiều bởi khối không khí nóng ẩm phía biển Đông liên tục duy trì và đi vào đất liền hội tụ gió Tây Nam và bốc hơi đối lưu gây mưa lớn vào cuối các buổi chiều. Hình thái mưa này có thể kéo dài tới 24/10, chủ yếu từ phía Nam của Lâm Đồng tới phía Tây của Tây Nam Bộ.