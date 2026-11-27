Áp lực tuân thủ từ thị trường quốc tế

Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố hướng dẫn áp dụng Quy định (EU) 2024/3015 về cấm các sản phẩm có sử dụng lao động cưỡng bức trên thị trường Liên minh châu Âu (EU). Đây là một diễn biến đáng chú ý, cho thấy các yêu cầu về trách nhiệm xã hội, điều kiện lao động và tính minh bạch trong chuỗi cung ứng ngày càng trở thành vấn đề DN cần quan tâm khi tham gia thương mại quốc tế.

Theo Quy định (EU) 2024/3015, lệnh cấm áp dụng đối với tất cả sản phẩm, không phân biệt nguồn gốc, loại sản phẩm hay lĩnh vực, nếu lao động cưỡng bức được sử dụng toàn bộ hoặc một phần ở bất kỳ công đoạn nào trong quá trình khai thác, thu hoạch, sản xuất, chế tạo hoặc gia công. Phạm vi điều chỉnh bao gồm cả sản phẩm được đưa ra hoặc cung cấp trên thị trường EU và sản phẩm xuất khẩu từ EU.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nói không với lao động trẻ em. Ảnh: Minh họa

Hướng dẫn của EC cũng làm rõ các dấu hiệu nhận diện nguy cơ lao động cưỡng bức như tuyển dụng bằng thủ đoạn lừa dối, lệ thuộc do nợ, giữ tiền lương hoặc giấy tờ tùy thân, hạn chế đi lại, đe dọa, bạo lực và lợi dụng tình trạng dễ bị tổn thương của người lao động. Đáng chú ý, hướng dẫn phân biệt lao động cưỡng bức do chủ thể tư nhân áp đặt, lao động cưỡng bức do nhà nước áp đặt và lao động cưỡng bức trẻ em.

Cần phân biệt rằng Quy định (EU) 2024/3015 tập trung vào việc cấm sản phẩm được tạo ra bằng lao động cưỡng bức, không đồng nhất với một lệnh cấm riêng đối với mọi sản phẩm có sử dụng lao động trẻ em. Tuy nhiên, cùng với các tiêu chuẩn lao động và yêu cầu thẩm định chuỗi cung ứng, những quy định này cho thấy doanh nghiệp xuất khẩu phải quan tâm nhiều hơn đến điều kiện sản xuất, quyền con người và các rủi ro lao động trong hoạt động kinh doanh.

Tuân thủ là khoản đầu tư cho năng lực cạnh tranh

Thực tế cho thấy, trẻ em lao động trái quy định pháp luật có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Có trẻ bỏ học để kiếm thêm thu nhập cho gia đình; có trẻ theo cha mẹ, người thân vào nhà máy trong kỳ nghỉ hè; có trường hợp sử dụng giấy tờ không đúng tuổi để xin việc hoặc tham gia lao động thông qua nhà thầu phụ, đơn vị cung ứng dịch vụ bên thứ ba.

Những trường hợp này đặt ra yêu cầu DN phải có cơ chế nhận diện và xử lý phù hợp. Nếu chỉ tập trung chấm dứt việc làm của trẻ mà không quan tâm đến hoàn cảnh gia đình, học tập và sinh kế, trẻ có thể tiếp tục tìm kiếm công việc khác, thậm chí rơi vào môi trường lao động nguy hiểm hơn.

Công ty sản xuất Hàng thể thao Tân Đệ luôn đi đầu trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về lao động cũng như chính sách an sinh xã hội cho người lao động.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Better Work Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 cùng các cơ quan, địa phương liên quan xây dựng và triển khai “Quy trình tiếp nhận thông tin, thông báo, tố giác và hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em lao động trái quy định pháp luật trong doanh nghiệp”.

Quy trình hướng tới mục tiêu giúp DN không chỉ xử lý các trường hợp vi phạm mà còn nâng cao năng lực phòng ngừa, tăng cường phối hợp giữa các bên và bảo đảm quyền, lợi ích tốt nhất của trẻ em.Quy trình gồm 5 bước liên hoàn: tiếp nhận và xử lý thông tin; đánh giá ban đầu mức độ tổn hại, thực hiện can thiệp khẩn cấp khi cần thiết; đánh giá toàn diện và xây dựng kế hoạch hỗ trợ; triển khai các biện pháp hỗ trợ, khắc phục; cuối cùng là rà soát, đánh giá sau can thiệp.

Điểm đáng chú ý là việc xử lý không dừng ở hành vi vi phạm mà còn xem xét các nguyên nhân khiến trẻ tham gia lao động, từ hoàn cảnh kinh tế gia đình, tình trạng học tập đến nhu cầu chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tâm lý. Tùy từng trường hợp, các giải pháp có thể bao gồm hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt, tư vấn tâm lý, kết nối dịch vụ xã hội, đào tạo nghề phù hợp hoặc hỗ trợ sinh kế cho gia đình.

Song song với đó, DN cần rà soát quy trình tuyển dụng, xác minh độ tuổi, quản lý nhà thầu phụ và hoàn thiện cơ chế kiểm soát nội bộ để hạn chế nguy cơ tái diễn. Với những trường hợp có nguy cơ cao, việc đưa trẻ ra khỏi môi trường gây tổn hại và triển khai biện pháp bảo vệ khẩn cấp phải được ưu tiên.

Từ góc độ đại diện giới sử dụng lao động, bà Trần Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Văn phòng Giới sử dụng lao động thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi tư duy của DN trong công tác phòng, chống lao động trẻ em. “Những chi phí, nguồn lực cho hoạt động tuân thủ pháp luật, trong đó có phòng, chống lao động trẻ em, không phải là chi phí mà phải được coi là đầu tư cho lâu dài”, bà Liên khẳng định.

Theo bà Liên, khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động và bảo đảm lợi ích của người lao động, trẻ em sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng trong quá trình hội nhập.

Thực tế triển khai của Better Work Việt Nam cũng cho thấy vai trò của cam kết từ lãnh đạo DN. Những đơn vị chủ động hợp tác thường có điều kiện thuận lợi hơn để hoàn thiện hệ thống xác minh độ tuổi, tăng cường quản lý nhà thầu phụ và xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ. Trong khi đó, các trường hợp có sự tham gia tích cực của cơ quan chức năng địa phương, Tổng đài 111, nhà trường và gia đình thường có cơ hội đạt kết quả hỗ trợ tốt hơn, giảm nguy cơ tái diễn.