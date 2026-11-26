VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thần đèn) và 12 bị can khác về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Cưỡng đoạt tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: BCA

Bị can Nguyễn Anh Tuấn bị truy tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, Cưỡng đoạt tài sản.

Ở hành vi cưỡng đoạt tài sản, Tuấn thần đèn và các đồng phạm đã chiếm đoạt đất mỏ của Công ty DHT tổng khối lượng hơn 96.000m3, trị giá hơn 7,8 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2015, Công ty DHT được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ đất xã Tượng Sơn. Quá trình khai thác, năm 2023, Công ty DHT bị xử phạt hành chính và đã nộp phạt về hành vi khai thác ngoài ranh giới, không đúng phương pháp.

Tháng 6/2024, Công ty ALMA được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác mỏ đất Tượng Sơn, ở khu vực giáp ranh mỏ đất của Công ty DHT.

Trong quá trình khai thác, bị can Lê Ngọc Tùng (Giám đốc điều hành mỏ đất Tượng Sơn của Công ty ALMA), Trịnh Văn Tuấn (tức Tuấn HD, thành viên góp vốn Công ty ALMA) phát hiện có khu vực giáp ranh mỏ của Công ty DHT bị lõm.

Dù không có căn cứ xác định nhưng Trịnh Văn Tuấn, Nguyễn Mạnh Cường (Chủ tịch HĐQT Công ty Anh Vũ Logistics) vẫn báo cáo với Tuấn thần đèn, cho rằng Công ty DHT khai thác sang diện tích mỏ của Công ty ALMA.

Tuấn thần đèn chỉ đạo Lê Ngọc Tùng đến Công ty DHT, đưa số điện thoại của “anh Tuấn thần đèn yêu cầu ông Hoàng Văn Thịnh (Phó Giám đốc Công ty DHT) gọi điện cho Tuấn. Qua điện thoại, Tuấn yêu cầu ông Thịnh phải đền bù phần diện tích bị khai thác nhưng ông Thịnh không đồng ý.

Tuấn nói: “cùng là dân làm mỏ, mỏ của tôi là đất đấu giá, không trả là không được đâu, giá cả đền bù sẽ có người liên hệ” rồi tắt máy.

Ngày 22/8/2024, Trịnh Văn Tuấn cùng Nguyễn Xuân Long (tức Long Pheo, nguyên Giám đốc Công ty ALMA), Nguyễn Mạnh Cường và khoảng 8-10 người đi trên 3 xe ô tô bán tải đến Công ty DHT ép buộc ông Thịnh đi đo hiện trạng thực tế tại mỏ.

Sau khi hoàn thành việc đo đạc, tại trụ sở UBND xã Tượng Sơn, Trịnh Văn Tuấn trực tiếp đánh máy nội dung Biên bản kiểm tra thực địa với sự có mặt của nhóm thành viên chủ chốt của ALMA và ông Thịnh.

Các đối tượng còn lại đứng ở ngoài sân UBND xã Tượng Sơn. Do bị sức ép từ phía người của Nguyễn Anh Tuấn nên ông Thịnh buộc phải ký biên bản thể hiện Công ty DHT đã khai thác sang mỏ của Công ty ALMA với diện tích 1.822 m.

Sau đó khi ký biên bản, nhóm ALMA tự tính toán và nhiều lần gọi điện hoặc trực tiếp đến mỏ gây sức ép buộc ông Thịnh phải trả 3 tỷ đồng.

Sau nhiều lần đàm phán, Tuấn “thần đèn” giảm giá cho Công ty DHT xuống còn 1,2 tỷ đồng rồi giảm tiếp còn 700 triệu đồng.

Khoảng tháng 10/2024, ông Thịnh mang 700 triệu đồng đến phòng làm việc của ông V giao cho nhóm ALMA và yêu cầu phải ký vào giấy nhận tiền.

Do phải ký nhận, Nguyễn Tuấn Anh không đồng ý nhận 700 triệu đồng và chỉ đạo cấp dưới chuyển sang phương án lấy đất của Công ty DHT.

Sau đó, theo chỉ đạo của Nguyễn Anh Tuấn, Lê Ngọc Tùng cùng nhân viên tổ chức khai thác đất trên diện tích mỏ của Công ty DHT để bán. Dù biết Công ty ALMA đang khai thác mỏ của Công ty DHT nhưng do bị đe dọa nên ông Thịnh không dám tố cáo.

Tháng 3/2025, thấy Công ty ALMA khai thác với khối lượng ngày càng nhiều, bà Đậu Thị Hường, vợ ông Thịnh dùng điện thoại trực tiếp quay clip ghi lại cảnh khai thác. Sau khi Tuấn thần đèn bị bắt, ông Thịnh, bà Hường có đơn tố giác đề nghị xử lý theo pháp luật.