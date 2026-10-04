Tuấn 'thần đèn' ép doanh nghiệp chi 3 tỷ đồng thế nào?

Khai thác hơn 169.000m3 đất vượt quy định

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, tại Thanh Hoá, được biết đến biệt danh Tuấn "thần đèn"), thành viên góp vốn Công ty CP Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA), về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Cưỡng đoạt tài sản.

Cùng vụ án, Trịnh Văn Tuấn (thành viên góp vốn Công ty ALMA); Nguyễn Xuân Long - Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Anh Vũ Logistics và nhiều người khác cũng bị đề nghị truy tố.

Tuấn "thần đèn" từng hầu tòa về hành vi Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá).

Theo kết luận điều tra, cuối năm 2021, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành thống nhất mỗi người góp 3 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty ALMA. Sau đó, ba người giao Trịnh Văn Tuấn thực hiện các thủ tục để doanh nghiệp tham gia hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn.

Tháng 10/2023, Công ty ALMA trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất này, với trữ lượng khoảng 1,6 triệu m3. Sau khi được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép, từ tháng 7/2024, Công ty ALMA bắt đầu tổ chức khai thác.

Cơ quan điều tra cáo buộc Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Văn Tuấn đã chỉ đạo Nguyễn Xuân Long cùng những người liên quan tổ chức khai thác vượt công suất và ngoài ranh giới được cấp phép.

Tổng khối lượng đất, đá bị xác định khai thác vượt quy định là hơn 169.231m3 ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 219.329m3 ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận giữa các cổ đông, Nguyễn Anh Tuấn được hưởng 40% lợi nhuận, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người hưởng 30%. Từ tháng 7/2024 đến ngày 26/5/2025, cơ quan điều tra xác định Tuấn "Thần Đèn" hưởng lợi hơn 10 tỷ đồng, trong khi Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người hưởng hơn 7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoảng tháng 3-4/2025, khi cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, điều tra hoạt động khai thác khoáng sản tại Thanh Hóa, nhóm cổ đông được cho là lo ngại những sai phạm tại mỏ Tượng Sơn bị phát hiện. Để đối phó, nhóm này thống nhất tìm người khác đứng tên cổ phần Công ty ALMA. Tuy nhiên, trên thực tế, Nguyễn Anh Tuấn cùng những người liên quan vẫn là các cổ đông thực sự và tiếp tục hưởng lợi từ hoạt động khai thác khoáng sản của doanh nghiệp.

Ép doanh nghiệp chi 3 tỷ đồng

Ngoài hành vi liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ Tượng Sơn, Nguyễn Anh Tuấn còn bị cáo buộc có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, mỏ đất Tượng Sơn của Công ty ALMA nằm giáp mỏ đất của Công ty DHT. Từ khi Công ty ALMA được cấp phép, giao thực địa và bàn giao mốc giới, Công ty DHT không khai thác sang phần đất thuộc mỏ của ALMA.

Tuy nhiên, khoảng tháng 8/2024, Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc chỉ đạo một số người nhiều lần gọi điện cho ông Hoàng Văn Thịnh - Phó Giám đốc Công ty DHT, yêu cầu doanh nghiệp bồi thường với lý do đã khai thác sang phần đất của ALMA.

Ông Thịnh không đồng ý. Sau đó, theo chỉ đạo của Tuấn, một số người trực tiếp đến làm việc với Công ty DHT.

Cơ quan điều tra cho rằng do lo sợ bị hành hung, ông Thịnh phải ký vào biên bản do Trịnh Văn Tuấn lập, với nội dung thể hiện Công ty DHT đã khai thác sang khu vực mỏ của ALMA trên diện tích 1.822m2.

Nhóm của Tuấn sau đó yêu cầu Công ty DHT bồi thường 3 tỷ đồng. Dù ông Thịnh nhiều lần đề nghị giảm số tiền, phía ALMA không chấp thuận.

Tuy nhiên, thay vì nhận tiền bồi thường, ALMA đưa phương tiện vào khu vực mỏ của Công ty DHT, khai thác hơn 96.000m3 đất để bán.

Theo kết luận điều tra, do biết Nguyễn Anh Tuấn có quan hệ trong giới giang hồ tại Thanh Hóa nên phía Công ty DHT không dám ngăn cản. Sau đó, doanh nghiệp này làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Quá trình mở rộng điều tra, Bộ Công an còn làm rõ việc Tuấn "Thần Đèn" bị cáo buộc chỉ đạo một số người đe dọa, ép buộc nhằm chiếm đoạt tiền, tài sản của doanh nghiệp và người dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố Nguyễn Anh Tuấn cùng các bị can liên quan theo quy định pháp luật.

Tuấn "Thần Đèn" và những lần vướng vòng lao lý Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn "Thần Đèn", sinh năm 1974, trú tại phường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là nhân vật được biết đến với nhiều lần vướng vòng lao lý. Từ khi còn trẻ, Tuấn từng chấp hành án về các hành vi trộm cắp và gây rối trật tự công cộng. Sau khi ra tù, người này tập hợp nhiều đàn em, hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê và thường được nhắc đến trong các vụ việc có tính chất phức tạp trên địa bàn Thanh Hóa. Năm 2014, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Tuấn 5 năm tù về hành vi đánh Giám đốc Công ty Sao Khuê. Theo hồ sơ vụ việc được dẫn lại, vị Giám đốc từng vay Tuấn 2 tỷ đồng nhưng sau đó mất khả năng thanh toán, dẫn đến việc bị Tuấn cùng đàn em uy hiếp, gây thương tích. Năm 2019, do mâu thuẫn với một nhóm khác, Tuấn bị cáo buộc chỉ đạo đàn em truy tìm đối thủ, dẫn tới vụ hỗn chiến có sử dụng súng trên đại lộ Lê Lợi, Tp.Thanh Hóa. Sau đó, Tuấn bị tuyên phạt 10 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.