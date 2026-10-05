Tuấn 'thần đèn' chỉ đạo làm trò gian lận khiến Nhà nước thiệt hại tiền tỷ

Như VietNamNet đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn "thần đèn", thành viên góp vốn Công ty Alma) về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Cưỡng đoạt tài sản.

Tài liệu điều tra cho thấy, sau khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, Công ty Alma đã khai thác vượt quy định hơn 169.231m³ ở trạng thái tự nhiên, tương đương hơn 219.329m³ ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14 tỷ đồng.

Từ tháng 7/2024, Tuấn “thần đèn” và Trịnh Văn Tuấn (người cùng góp vốn) thống nhất sẽ thỏa thuận với khách hàng để xuất hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế. Đối với những khách hàng không lấy hóa đơn thì không hạch toán, để ngoài sổ sách kế toán khối lượng khoáng sản và doanh thu bán khối lượng khoáng sản này.

Thời điểm đó, Nguyễn Xuân Long (Giám đốc Công ty Alma) và Nguyễn Mạnh Cường (trực tiếp quản lý, điều hành mỏ Tượng Sơn) đã trao đổi, phổ biến lại chủ trương cho các nhân viên kế toán Công ty Alma gồm Cao Quang Trung, Bùi Thị Thủy, Lương Đình Quân để triển khai thực hiện.

Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn"). Ảnh: Công an cung cấp

Khi khách hàng liên hệ mua đất tại mỏ, Long, Cường, Quân và Trung sẽ trao đổi, thỏa thuận với khách hàng về số lượng đất mua bán, giá ghi trên hóa đơn và giá bán thực tế.

Hằng ngày, Lê Ngọc Tùng (giám đốc mỏ) sẽ tập hợp các phiếu, bảng kê xuất vật liệu và chuyển số bán hàng về văn phòng Công ty Alma. Tại đây, Thủy và Quân tập hợp thành bảng kê, theo dõi tổng khối lượng thực tế, số liệu công nợ của khách hàng (lưu trên USB), trong đó có các thông tin về tên khách hàng, số lượng đất bán cho từng khách hàng, đơn giá...

Khi khách hàng cần lấy hóa đơn giá trị gia tăng thì đến văn phòng công ty để Quân hoàn thiện hợp đồng (trong đó ghi giá bán thấp hơn giá thực tế), biên bản nghiệm thu và các tài liệu liên quan để xuất hóa đơn.

Hình ảnh bên trong mỏ đất của Công ty Alma

Cơ quan điều tra làm rõ, đối với khoản tiền chênh lệch giữa giá ghi trên hóa đơn và giá bán thực tế, khách hàng sẽ mang đến nhà mẹ Nguyễn Anh Tuấn để giao trực tiếp cho Quân. Tuấn "thần đèn" trực tiếp chỉ đạo Quân thực hiện quản lý, sử dụng số tiền này.

Kết quả điều tra xác định số tiền chênh lệch giữa giá trị mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty Alma đối với các khách hàng là hơn 7,6 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 1,6 tỷ đồng.

Công ty Alma đã khai thác hơn 78.483 m3 đất đá, nhưng bỏ ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế, phí đối với khối lượng khoáng sản này, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 826 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền thiệt hại từ hành vi vi phạm quy định về kế toán là hơn 2,5 tỷ đồng.

Thu lợi trái phép hơn 85 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra, Tuấn “thần đèn” còn là chủ sở hữu, trực tiếp điều hành, quyết định mọi chủ trương, hoạt động và hưởng mọi lợi ích từ Công ty Thuận Lợi.

Tháng 8/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa cấp phép cho Công ty Thuận Lợi được khai thác khoáng sản tại xã Hợp Lý, với tổng diện tích mỏ 6,3 ha. Công ty này đã tổ chức khai thác, tiêu thụ khoáng sản tại mỏ đất xã Hợp Lý từ tháng 11/2023 - 5/2025.

Quá trình khai thác, Tuấn “thần đèn” đã chỉ đạo việc khai thác vượt ra ngoài phạm vi mốc giới mỏ (cả bề rộng và chiều sâu), khai thác vượt công suất, vượt trữ lượng theo giấy phép 1.063.985 m3 đất ở trạng thái tự nhiên, tương đương khoảng 1.372.540 m3 ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 85 tỷ đồng.