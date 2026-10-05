Tuấn 'Thần đèn' chỉ đạo kế toán tiêu hủy chứng cứ để che giấu sai phạm

Như Báo CAND đã phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn “Thần đèn”, SN 1974, có 5 tiền án), thành viên góp vốn Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng và công trình giao thông ALMA (viết tắt là Công ty ALMA) về ba tội: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ngoài Tuấn “Thần đèn”, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố 12 bị can khác về các tội: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Cưỡng đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, bị can Lê Văn Quân là Thủ quỹ Công ty ALMA, được Tuấn “Thần đèn” thuê để quản lý thu, chi tiền mặt, giao dịch tiền ngân hàng liên quan đến các mỏ và công ty của Tuấn.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "Thần đèn").

Đối với hoạt động tại mỏ đất Tượng Sơn (Thanh Hóa), Quân khai, được Tuấn giao tiếp nhận, quản lý toàn bộ nguồn tiền bán hàng, trong đó có tiền theo giá trị hóa đơn và khoản tiền chênh lệch ngoài hóa đơn.

Hàng ngày, các khoản thu-chi được Quân tự ghi ra giấy hoặc nhờ một số người khác ghi giúp. Cuối ngày, Quân cộng tổng tiền thu-chi, xác định số tồn quỹ rồi báo cho Tuấn biết. Những tờ giấy ghi chép sau đó được cất trong két sắt.

Ba ngày trước khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét, Tuấn gọi điện cho Quân nói: “Đợt này Công an đang làm, những gì không cần thiết thì hủy đi”.

Sau cuộc gọi của Tuấn, Quân đã hủy, đốt những tờ giấy ghi chép thu-chi hàng ngày, trong đó có các giấy tờ liên quan đến hoạt động tại mỏ đất Tượng Sơn của Công ty ALMA và chứng từ ghi nhận những khoản tiền chênh lệch ngoài hóa đơn.

Cũng theo kết luận điều tra, cách thức thu tiền ngoài hóa đơn tại Công ty ALMA được tổ chức trong quá trình bán đất khai thác từ mỏ Tượng Sơn. Sau khi công ty bắt đầu khai thác mỏ từ tháng 7/2024, Tuấn “Thần đèn” và bị can Trịnh Văn Tuấn (SN 1983, tức Tuấn “HD”), thành viên góp vốn Công ty ALMA thống nhất việc thỏa thuận với khách hàng để xuất hóa đơn với giá thấp hơn giá mua bán thực tế.

Đối với những khách hàng không lấy hóa đơn, lượng khoáng sản bán ra không được hạch toán mà bị để ngoài sổ sách kế toán. Chủ trương trên sau đó được bị can Nguyễn Xuân Long (SN 1991, tức “Long “Pheo”), cựu Giám đốc Công ty ALMA và bị can Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987, Chủ tịch Công ty Anh Vũ Logistics) trao đổi với các nhân viên kế toán để thực hiện.

Khi khách hàng liên hệ mua đất, những người phụ trách sẽ thỏa thuận về số lượng, đơn giá thực tế và giá trị ghi trên hóa đơn. Hàng ngày, số liệu thực tế về lượng đất bán, công nợ của từng khách hàng được tập hợp, theo dõi, trong đó có dữ liệu lưu trên USB của nhân viên kế toán.

Kết quả điều tra xác định, đối với phần tiền chênh giữa giá ghi trên hóa đơn và giá bán thực tế, khách hàng được hướng dẫn mang tiền đến nhà mẹ Tuấn “Thần đèn” tại Thanh Hóa để giao trực tiếp cho Lê Văn Quân.

Còn tiền bán đất không xuất hóa đơn được một người khác nhận trực tiếp từ khách hàng tại mỏ, sau đó chuyển qua những người liên quan trước khi giao cho Quân quản lý.

Việc sử dụng các khoản tiền trên đều do Tuấn “Thần đèn” trực tiếp chỉ đạo Quân thực hiện. Số tiền chênh lệch giữa giá mua bán thực tế và giá trị xuất hóa đơn của Công ty ALMA được xác định là hơn 7,616 tỷ đồng.

Theo lời khai của 44 khách hàng mua đất, vì muốn mua được đất phục vụ các dự án, công trình nên họ phải chấp thuận yêu cầu của Công ty ALMA về việc ghi giá trên hóa đơn thấp hơn giá thực tế mua bán.

Ngoài các lời khai trên, cơ quan điều tra thu giữ và trích xuất dữ liệu điện tử từ USB của nhân viên kế toán Công ty ALMA. Dữ liệu này thể hiện, chỉ tính từ tháng 3/2025 đến hết tháng 4/2025, khối lượng đất khai thác thực tế tại mỏ Tượng Sơn là 446.223m³, trong khi khối lượng Công ty ALMA kê khai với cơ quan thuế chỉ 197.740m³.