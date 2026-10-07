Tuấn Sơn làm giàu từ cây giống

Gia đình ông Đàm Văn Phương, thôn Minh Hoà là một trong những hộ phát triển hiệu quả mô hình ươm cây giống lâm nghiệp trên địa bàn xã Tuấn Sơn. Từ năm 2021, nhận thấy nhu cầu cây giống phục vụ trồng rừng trên địa bàn ngày càng lớn, ông đã đầu tư làm vườn ươm, tập trung sản xuất keo hom.

Người dân xã Tuấn Sơn kiểm tra chất lượng cây keo giống trước khi thu hoạch

Ông Phương cho biết: Mỗi năm, gia đình tôi sản xuất và bán ra thị trường khoảng 600.000 cây keo giống, mang lại thu nhập cho gia đình khoảng 200 triệu đồng/năm. Tôi thấy ươm cây giống phù hợp với điều kiện sản xuất của gia đình, thị trường tiêu thụ khá ổn định, nhất là vào thời điểm người dân bước vào vụ trồng rừng nên gia đình có thể chủ động sản xuất, xuất bán theo nhu cầu.

Không riêng gia đình ông Phương, theo số liệu thống kê của UBND xã Tuấn Sơn, toàn xã hiện có 992 hộ gia đình, cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp với tổng diện tích 69 ha; bình quân mỗi năm cung cấp ra thị trường trên 400 triệu cây giống.

Để mô hình ươm cây giống phát triển ổn định, bên cạnh sự chủ động của người dân, UBND xã Tuấn Sơn đã quan tâm, tạo điều kiện để các hộ duy trì và mở rộng sản xuất. Ông Lê Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế xã Tuấn Sơn cho biết: Phòng đã tham mưu UBND xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức từ 2 đến 4 lớp tập huấn/năm để tuyên truyền, hướng dẫn các hộ hoàn thiện hồ sơ chứng nhận nguồn gốc xuất xứ cây giống lâm nghiệp; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất... Xã cũng phối hợp với cơ quan chuyên môn hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định trong sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp; thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp các hộ dân chủ động hơn về nguồn nguyên liệu, giảm chi phí và từng bước mở rộng quy mô vườn ươm.

Cùng với đó, công tác quản lý chất lượng cây giống, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định trong sản xuất, kinh doanh cũng được lực lượng kiểm lâm quan tâm thực hiện. Ông Nguyễn Công Hiệp, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Hữu Lũng cho biết: Địa bàn đơn vị quản lý hiện có khoảng 1.400 vườn ươm cây giống lâm nghiệp, tập trung chủ yếu tại xã Tuấn Sơn. Lực lượng kiểm lâm thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình hoạt động của các cơ sở, từ năm 2025 đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức hơn 80 cuộc kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; tổ chức 16 lượt tuyên truyền lưu động tại các địa bàn trọng điểm. Từ nay đến cuối năm, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của người dân trong vụ trồng rừng mới.

Qua công tác tuyên truyền, kiểm tra của lực lượng chức năng, các hộ ươm cây giống trên địa bàn xã Tuấn Sơn đã chú trọng chấp hành các quy định trong sản xuất, kinh doanh. Chị Hoàng Thị Thanh, thôn Cã Trong cho biết: Trung bình mỗi năm, gia đình tôi xuất bán khoảng 300.000 cây keo giống. Gia đình luôn tuân thủ nghiêm các quy định trong sản xuất, kinh doanh, lựa chọn nguồn vật liệu giống có nguồn gốc rõ ràng và chú trọng bảo đảm chất lượng cây giống.

Có thể thấy, mô hình ươm cây giống lâm nghiệp không chỉ góp phần khai thác hiệu quả lợi thế về đất đai mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Theo thống kê, giá trị kinh tế từ phát triển ươm cây giống trên địa bàn xã ước đạt trên 200 tỷ đồng/năm. Với hiệu quả kinh tế mang lại, mô hình ươm cây giống đang trở thành hướng sản xuất phù hợp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Tuấn Sơn.