Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp lần đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối tháng 10/2026

Chương trình do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), cùng các bộ, ngành, địa phương và đơn vị nghệ thuật liên quan tổ chức. Đây là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - UNESCO và trong khuôn khổ Chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026.

Tiết mục "Múa tiên" có sự tham gia của các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Múa rối Việt Nam. Ảnh: Phương Anh/TTXVN phát

Thông tin tại cuộc họp báo diễn ra ngày 2/10, Ban tổ chức cho biết: Đây là lần đầu tiên, Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp tổ chức ở Thủ đô Paris, với nhiều hoạt động đa dạng của nghệ thuật biểu diễn như rối nước, kịch nói, múa đương đại và sân khấu truyền thống như tuồng, chèo, cải lương. Sự kiện có sự tham gia của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và Đoàn Nghệ thuật tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh.

Sự kiện được xây dựng dưới mô hình của một festival nhỏ nơi các hoạt động biểu diễn được trải dài, mở rộng tại nhiều điểm diễn khác nhau như: Quảng trường thành phố, Nhà hát danh giá Marigny, Grand Rex, Trung tâm Nghệ thuật Carreau du temple... mở ra một hành trình khám phá Việt Nam qua sân khấu cho công chúng yêu mến nghệ thuật biểu diễn tại Thủ đô Paris.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nêu rõ: Việc tổ chức Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp xuất phát từ mong muốn đưa những giá trị đặc sắc của sân khấu Việt Nam đến gần hơn với công chúng Pháp và bạn bè quốc tế, đồng thời tạo một không gian để nghệ sĩ hai nước gặp gỡ, trao đổi và cùng sáng tạo.

Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp lần này mong muốn giới thiệu một diện mạo đa dạng, giàu bản sắc nhưng cũng năng động, sáng tạo của sân khấu Việt Nam. Từ những di sản sân khấu truyền thống đến những tác phẩm đương đại, từ múa rối nước đến kịch nói và múa, các chương trình được lựa chọn nhằm giúp khán giả quốc tế có cơ hội tiếp cận nhiều chiều hơn với nghệ thuật Việt Nam.

Tiết mục Ca cảnh "Tiếng đàn kìm", nhạc Cao Văn Lầu. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Với chủ đề xuyên suốt "Những cuộc gặp gỡ -Rencontre", Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp là cuộc gặp gỡ giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Pháp, giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo, giữa nghệ sĩ và công chúng…

Không chỉ hướng tới biểu diễn, quảng bá nghệ thuật, Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là một hoạt động ngoại giao văn hóa và văn hóa đối ngoại, góp phần giới thiệu với công chúng Pháp cũng như bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập. Thông qua nghệ thuật, khán giả có thể tiếp cận Việt Nam không chỉ bằng những thông tin về đất nước, mà bằng những câu chuyện, cảm xúc, hình ảnh, giá trị nhân văn được truyền tải trực tiếp trên sân khấu.

Đối với cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, các chương trình của Tuần Sân khấu cũng là dịp để kết nối với quê hương, góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc và sự gắn bó giữa các thế hệ người Việt với đất nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cho biết, Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp năm 2026 góp phần giới thiệu, quảng bá rộng rãi tới công chúng Pháp và bạn bè quốc tế về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam; lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, đổi mới, hội nhập sâu rộng, tự tin và giàu bản sắc, đang vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Đồng thời, cụ thể hóa việc triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030, đưa văn hóa vừa trở thành nền tảng, vừa là sức mạnh mềm, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Pháp và quan hệ Việt Nam - UNESCO, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhà hát Sân khấu Truyền thống quốc gia Việt Nam ra mắt chương trình “Bí mật triều đại phép thuật”. Đây là lần đầu tiên ba loại hình truyền thống gồm Tuồng, Chèo và Cải lương cùng hiện diện trên một sân khấu. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Sự kiện cũng góp phần phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tạo không gian để cộng đồng người Việt tại Pháp, đặc biệt là thế hệ trẻ, gắn bó với văn hóa, nghệ thuật truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc; đồng thời mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế yêu mến, gắn bó với Việt Nam.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, Tuần lễ Sân khấu còn có các cuộc gặp gỡ nghề nghiệp để nghệ sĩ hai nước có thời gian trao đổi sâu hơn về sáng tạo, đạo diễn, diễn xuất, phương pháp làm việc và những chuyển động của sân khấu hôm nay, giới thiệu cuốn sách về sân khấu Việt Nam, được biên soạn hướng tới độc giả Pháp…