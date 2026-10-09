Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp: 'Chân dung Việt Nam' giữa lòng Paris

Từ ngày 24 - 31/10 tới, lần đầu tiên diễn ra Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp. Sự kiện do Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ VHTT&DL, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO cùng các bộ, ngành, địa phương và đơn vị nghệ thuật liên quan tổ chức.

Cụ thể hóa Chiến lược Ngoại giao văn hóa

Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp lần này mong muốn giới thiệu một diện mạo đa dạng, giàu bản sắc nhưng cũng năng động và sáng tạo của sân khấu Việt Nam. Từ những di sản sân khấu truyền thống đến những tác phẩm đương đại, từ múa rối nước đến kịch nói và múa, các chương trình được lựa chọn nhằm giúp khán giả quốc tế có cơ hội tiếp cận nhiều chiều hơn với nghệ thuật Việt Nam.

Chia sẻ với báo Thể thao và Văn hóa, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông cho biết: Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp lần này được đúc kết trong 6 từ: Đối thoại - Hội nhập - Sáng tạo. Để làm mới, chúng tôi đã kết hợp giữa góc nhìn của Pháp và Việt Nam. Từ cốt truyện đến cách lựa chọn chủ đề, tất cả đều thể hiện sự kết nối và đối thoại, giúp chúng ta chủ động hội nhập, sáng tạo nhằm giới thiệu những nét đặc sắc của sân khấu truyền thống ngay tại "kinh đô" văn hóa, nghệ thuật thế giới này.

Quang cảnh họp báo giới thiệu Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp vừa diễn ra tại Hà Nội

Ông Tạ Quang Đông cũng khẳng định, "Tuần Sân khấu Việt Nam tại Paris là một minh chứng cho việc chúng ta triển khai rất hiệu quả những định hướng, đường lối của Đảng và Nhà nước trong Nghị quyết 80 cũng như trong các chiến lược về văn hóa đối ngoại và ngoại giao văn hóa vừa được ban hành, nhằm tạo ra những thương hiệu văn hóa nghệ thuật mang tầm khu vực và quốc tế".

Phát biểu tại họp báo giới thiệu Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp vừa diễn ra tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn nói: "Tuần Sân khấu là cụ thể hóa việc triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030, đưa văn hóa vừa trở thành nền tảng, vừa là sức mạnh mềm, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam - Pháp và quan hệ Việt Nam - UNESCO, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế".

Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, Tuần Sân khấu còn phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài; tạo không gian để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, đặc biệt là thế hệ trẻ, gắn bó với văn hóa, nghệ thuật truyền thống; đồng thời mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế yêu mến, gắn bó với Việt Nam. Đặc biệt, Pháp cũng là nơi sinh sống của khoảng 300.000 người Việt Nam, một cộng đồng hòa nhập tốt, có nhiều đóng góp cho xã hội sở tại và luôn hướng về quê hương.

"Chân dung Việt Nam"

"Từ những gợn sóng nơi thủy đình, từ những giọt mồ hôi trên sàn tập cho đến ánh đèn rực rỡ của nhà hát, sân khấu Việt Nam sẽ vượt qua biên giới để văn hóa được nhìn thấy, nghệ thuật được lắng nghe và sân khấu Việt Nam trở nên gần gũi với thế giới" - Giám đốc sản xuất Nguyễn Mỹ Linh.

Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp mang tên "Việt Nam en Scène" (Chân dung Việt Nam) được xây dựng với mô hình của một festival nhỏ, nơi các hoạt động biểu diễn được trải dài, mở rộng tại nhiều điểm diễn khác nhau như: Quảng trường thành phố, nhà hát danh giá Marigny, Grand Rex, trung tâm nghệ thuật Carreau du temple. Tuần Sân khấu Việt Nam thực sự sẽ là một hành trình khám phá Việt Nam qua sân khấu cho công chúng yêu mến nghệ thuật biểu diễn tại thủ đô Paris.

Chủ đề xuyên suốt của Tuần lễ Sân khấu là "Những cuộc gặp gỡ - Rencontre". "Gặp gỡ" ở đây theo BTC, không chỉ là gặp gỡ giữa nghệ sĩ và công chúng, mà rộng hơn là gặp gỡ giữa hai nền văn hóa, giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo, giữa Việt Nam và Pháp.

Ngay trong Tuần lễ văn hóa này, chương trình đáp ứng được rất nhiều yêu cầu, đòi hỏi mới trong tình hình hiện nay. Đây là sự kết hợp phong phú và toàn diện của các loại hình sân khấu Việt Nam: từ múa rối nước tới tuồng, chèo, cải lương, kịch nói đến múa đương đại. Mỗi loại hình mang một sắc màu, nhưng không phải là những mảnh ghép riêng lẻ mà hòa thành một dòng chảy nghệ thuật xuyên suốt. Cùng với đó, các hoạt động giao lưu, hội thảo và quảng bá văn hóa sẽ tạo nên một bức tranh tương đối toàn diện về sân khấu Việt Nam.

Múa rối nước sẽ tham dự Tuần Sân khấu Việt Nam tại Pháp. Ảnh: BTC

Nhà báo Nguyễn Mỹ Linh, phóng viên thường trú của VTV tại Pháp lần này đóng vai trò là Giám đốc sản xuất trong chương trình. Bà cho biết: "Bắt đầu từ 24/10 và kết thúc vào 31/10, mỗi ngày sẽ là một câu chuyện, mỗi tối sẽ là một hoạt động biểu diễn, một không gian, một sắc thái nghệ thuật, điều mà dự án mong muốn hướng tới là Paris thực sự trở thành một sân khấu lớn của nghệ thuật Việt Nam. Nơi mà công chúng Pháp có thể chạm tới giá trị tinh thần, tới tâm hồn người Việt Nam thông qua văn hoá nghệ thuật".

"Từ những gợn sóng nơi thủy đình, từ những giọt mồ hôi trên sàn tập cho đến ánh đèn rực rỡ của nhà hát, sân khấu Việt Nam sẽ vượt qua biên giới để văn hóa được nhìn thấy, nghệ thuật được lắng nghe và sân khấu Việt Nam trở nên gần gũi với thế giới", nhà báo Nguyễn Mỹ Linh nói thêm.

Mang Dó - vở ballet đương đại độc đáo lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa truyền thống Việt Nam kết hợp cùng nghệ thuật cổ điển châu Âu tới sự kiện lần này tại Paris, đạo diễn Trần Hương Na nói, "chúng tôi bước vào sự kiện với một tâm thế rõ ràng: Nghệ thuật phương Tây khi được các nghệ sĩ Việt Nam thể hiện sẽ như thế nào, và liệu có giữ được căn cốt văn hóa của dân tộc mình hay không? Vở diễn Dó chính là câu trả lời trọn vẹn cho câu hỏi đó".

Đặc biệt, Việt Nam không kể câu chuyện ấy một mình. Đó là vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt - một bản dựng mới dưới góc nhìn đương đại của nữ đạo diễn Pháp Anne Bouvier cho thấy khả năng đối thoại và cùng đi chung một nhịp của nghệ sĩ hai nước. Hay câu chuyện Con rồng vàng và Người đánh cá ở đáy tách trà được đoàn kịch Winterreise của Pháp tiếp nhận và kể lại bằng ngôn ngữ sân khấu của họ.

TS-NSND Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam khẳng định, "sự giao lưu văn hóa giữa các nước hay cái đẹp từ tinh hoa của nhân loại là cơ hội để chúng ta học hỏi lẫn nhau, làm sao để nền nghệ thuật của mỗi dân tộc đều được tỏa sáng. Điều quan trọng nhất là chúng ta giới thiệu được cái hay, cái đẹp và sức lan tỏa văn hóa của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hội nhập toàn cầu".

Lịch biểu diễn Trong 2 ngày 24, 25/10, "Việt Nam en scène" mở màn tại Quảng trường Bastille, giữa lòng Paris, với loại hình múa rối nước. Ngày 26/10, lễ khai mạc chính thức diễn ra tại Nhà hát Marigny với vở "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. … Ngày 27/10, tại Nhà hát Marigny, chương trình "Truyền thuyết Việt Nam" giới thiệu "Con rồng vàng" và "Người đánh cá ở đáy tách trà" (trích đoạn Trương Chi), kết hợp trí tưởng tượng của văn hóa Việt Nam với ngôn ngữ sân khấu đương đại. Ngày 28/10, tại Rạp Grand Rex, "Đêm nghệ thuật đặc biệt - Từ di sản đến đương đại" đưa khán giả khám phá sân khấu Việt Nam qua múa đương đại và các loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, cải lương. Ngày 29/10, tại Carreau du Temple, "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" trở lại sân khấu Paris sau buổi công diễn khai mạc tại Nhà hát Marigny. Ngày 30/10, tại Carreau du Temple, đêm nghệ thuật "Từ di sản đến đương đại - Trở lại sân khấu" tiếp tục mang đến các tiết mục múa đương đại, tuồng, chèo và cải lương, tạo sự đan xen giữa di sản và sáng tạo. Ngày 31/10, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, chương trình khép lại với "Cuộc gặp gỡ giữa Pháp và Việt Nam", đêm giao lưu giữa các nghệ sĩ Pháp và Việt Nam, cùng khán giả và những người yêu nghệ thuật sân khấu.