Tuần phim Wallonie-Bruxelles lần thứ 9 trở lại Việt Nam

Từ ngày 23-28/10, Tuần phim Wallonie-Bruxelles lần thứ 9 tại Việt Nam diễn ra tại Hà Nội, TP.HCM và thành phố Huế, giới thiệu những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của cộng đồng Pháp ngữ tại Bỉ, mở ra cơ hội giao lưu văn hóa và khám phá những góc nhìn đa dạng về cuộc sống qua nghệ thuật.

Do Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam tổ chức, chương trình mang đến 7 tác phẩm thuộc nhiều thể loại, từ chính kịch xã hội, hài kịch đến phim nghệ thuật và hoạt hình. Các bộ phim khai thác những chủ đề gần gũi như tình cảm gia đình, tình bạn, khát vọng tự do, hành trình trưởng thành và nỗ lực vượt qua những tổn thương trong cuộc sống.

Đáng chú ý, phim “Mũi Farewell” (Cap Farewell) của đạo diễn Vanja d’Alcantara kể về hành trình của một phụ nữ trẻ tìm cách hàn gắn mối quan hệ gia đình, đối diện với những tổn thương trong quá khứ. Tác phẩm được giới thiệu cùng “Các nữ nam tước” (Les Baronnes), bộ phim hài hước, ấm áp về tình bạn, sự đoàn kết và khát vọng theo đuổi ước mơ của những phụ nữ lớn tuổi.

Poster các bộ phim được giới thiệu trong Tuần phim Wallonie-Bruxelles lần thứ 9 tại Việt Nam. Ảnh: BTC

Trong khi đó, “Luôn bên bạn” (On vous croit) đề cập đến quyền nuôi con và vấn đề bảo vệ trẻ em dưới góc nhìn giàu cảm xúc. “Nino nơi thiên đường” (Nino dans la nuit) tập trung khắc họa những trăn trở, khát vọng và hành trình trưởng thành của người trẻ.

Với khán giả nhỏ tuổi và các gia đình, chương trình “Công chúa và Họa mi” gồm 3 phim hoạt hình ngắn giàu chất thơ, gửi gắm thông điệp về tự do, lòng dũng cảm và tình yêu thiên nhiên.

Tại Hà Nội, các bộ phim được trình chiếu từ ngày 23-26/10 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia, số 87 Láng Hạ. Tại TP Hồ Chí Minh, khán giả có thể thưởng thức phim tại rạp DCiné Bến Thành, số 6 Mạc Đĩnh Chi, từ ngày 25-28/10. Riêng tại Huế, các suất chiếu diễn ra trong hai ngày 27 và 28/10 tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, số 39 Nguyễn Huệ.

Các tác phẩm được trình chiếu bằng ngôn ngữ gốc, có phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh. Khán giả được vào cửa miễn phí.

Thông qua những câu chuyện giàu tính nhân văn và mang đậm hơi thở cuộc sống, Tuần phim Wallonie-Bruxelles lần thứ 9 góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, đồng thời tăng cường giao lưu, thúc đẩy sự hiểu biết giữa công chúng Việt Nam và cộng đồng Pháp ngữ tại Bỉ.