Tuần phim Wallonie-Bruxelles lần thứ 9 tại Việt Nam: Khám phá những sắc màu điện ảnh Pháp ngữ của Bỉ

Các suất chiếu phim hoàn toàn miễn phí. (Ảnh: BTC)

Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam tổ chức sự kiện này với mong muốn mở ra không gian giao lưu văn hóa thông qua nghệ thuật thứ bảy, góp phần đưa những giá trị sáng tạo và nhân văn của điện ảnh Pháp ngữ đến gần hơn với công chúng Việt Nam.

Chương trình giới thiệu 7 tác phẩm điện ảnh thuộc các thể loại khác nhau, từ chính kịch xã hội, hài kịch đến phim hoạt hình và phim nghệ thuật, phản ánh những góc nhìn đa dạng về cuộc sống, tình cảm gia đình, khát vọng tự do và hành trình tìm kiếm bản thân.

Poster các bộ phim được giới thiệu trong Tuần phim Wallonie-Bruxelles lần thứ 9 tại Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Đáng chú ý, bộ phim “Mũi Farewell” (Cap Farewell) của đạo diễn Vanja d'Alcantara kể về hành trình của một người phụ nữ trẻ nỗ lực hàn gắn quan hệ gia đình và vượt qua những tổn thương trong quá khứ. Tác phẩm từng giành Giải thưởng Lớn tại Tuần lễ Phê bình thuộc Liên hoan phim Cannes 2026.

Trong khi đó, bộ phim “Các nữ nam tước” (Les Baronnes) mang đến câu chuyện hài hước, ấm áp về tình bạn, sự đoàn kết và khát vọng theo đuổi ước mơ của những phụ nữ lớn tuổi.

Bộ phim “Luôn bên bạn” (On vous croit) khai thác vấn đề quyền nuôi con và bảo vệ trẻ em dưới góc nhìn giàu cảm xúc, còn tác phẩm điện ảnh “Nino nơi thiên đường” (Nino dans la nuit) khắc họa những trăn trở, khát vọng và hành trình trưởng thành của người trẻ.

Đối với khán giả nhỏ tuổi và các gia đình, chương trình “Công chúa và Họa mi” giới thiệu ba phim hoạt hình ngắn giàu chất thơ, gửi gắm thông điệp về tự do, lòng dũng cảm và vẻ đẹp của thế giới tự nhiên.

Lịch chiếu của Tuần phim Wallonie-Bruxelles lần thứ 9 tại Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Theo lịch trình, Tuần phim diễn ra tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia, số 87 Láng Hạ, Hà Nội, từ ngày 23-26/10; rạp DCiné Bến Thành, số 6 Mạc Đĩnh Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 25-28/10.

Riêng tại thành phố Huế, các suất chiếu được tổ chức vào ngày 27 và 28/10 tại Trường đại học Y Dược, Đại học Huế, số 39 Nguyễn Huệ.

Tất cả các tác phẩm được trình chiếu bằng ngôn ngữ gốc, kèm phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh. Khán giả được vào cửa miễn phí.

Thông qua những câu chuyện điện ảnh mang đậm hơi thở cuộc sống và tinh thần nhân văn, Tuần phim Wallonie-Bruxelles lần thứ 9 không chỉ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tại Việt Nam mà còn tạo thêm cơ hội giao lưu, tăng cường hiểu biết giữa công chúng Việt Nam và cộng đồng Pháp ngữ của Bỉ.