Tuần phim miễn phí trên cả nước chào mừng HANIFF lần thứ VIII

Hướng tới "Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội - HANIFF lần thứ VIII" và “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026, Cục Điện ảnh phối hợp với các đơn vị điện ảnh, hệ thống rạp chiếu phim và địa phương tổ chức Tuần phim trên phạm vi cả nước.

Điểm đáng chú ý của chương trình là sự góp mặt của nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau, từ phim truyện, phim tài liệu đến phim hoạt hình. Bên cạnh những bộ phim do Nhà nước đặt hàng, chương trình còn giới thiệu các tác phẩm do doanh nghiệp tư nhân sản xuất, trong đó có những phim từng nhận được sự quan tâm của khán giả khi ra rạp.

Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 22/11 tới tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Hà Nội) với phim "Chuyện tình Khau Vai" do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất. Cũng từ tối 22/11, các rạp bắt đầu chương trình chiếu phim miễn phí kéo dài đến hết ngày 24/11. Trong đêm khai mạc, bên cạnh "Chuyện tình Khau Vai", khán giả còn có thể xem phim tài liệu "Dáng đứng Việt Nam". Tối 23/11, hai bộ phim được giới thiệu là phim tài liệu "Làng xây đảo" và phim truyện "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu".

Ngày cuối cùng của chương trình có hai suất chiếu. Vào 9h sáng, khán giả sẽ được thưởng thức phim hoạt hình "Người thầy của muôn đời" và phim truyện "Báu vật trời cho". Suất chiếu lúc 14h tiếp tục với phim hoạt hình "Phật Hoàng" và phim truyện "Quý tử vượt giàu".

Không chỉ giới hạn trong không gian rạp chiếu, Tuần phim còn mở rộng đến nhiều địa bàn thông qua chương trình chiếu phim lưu động diễn ra từ ngày 18 đến hết ngày 24/11/2026. Theo đó, các địa phương tổ chức chiếu phim gắn với "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại khu dân cư, trong đó ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi chưa có rạp chiếu phim.

Theo thông tin từ ban tổ chức HANIFF 2026, danh mục phim lưu động khá đa dạng. Cụ thể, ở thể loại phim truyện có "Thanh âm vượt đại dương"; phim tài liệu gồm nhiều tác phẩm như: "Làng xây đảo", "Dáng đứng Việt Nam", "Tâm tình của gốm", "Nghê - Linh vật của người Việt", "Hành trình áo dài Việt", "Chầu Văn - Âm hưởng linh thiêng" và "Nghìn năm sơn ta - trăm năm sơn mài". Trong khi đó, khán giả nhỏ tuổi có thể tiếp cận nhiều bộ phim hoạt hình như: "Phật Hoàng", "Người thầy của muôn đời", "Liên kết", "Sự tích cây Nêu ngày Tết", "Poocbaga", "Hàng xóm láng giềng", "Ngọn lửa vĩnh cửu", "Tiếng cồng Núi Nưa", "Sự tích hoa trạng nguyên" và "Ngọn đèn ấm áp".

Các buổi chiếu miễn phí tại rạp được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với sự tham gia của các hệ thống rạp chiếu phim và trung tâm văn hóa địa phương. Riêng tại Hà Nội, địa điểm tổ chức là Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Khán giả tại các địa phương có thể theo dõi thông tin tại các cụm rạp trong danh sách do Ban tổ chức công bố. Lịch chiếu cụ thể và cách thức nhận vé miễn phí sẽ được các rạp thông báo tại quầy. Theo kế hoạch, thông tin hướng dẫn nhận vé được công bố trước mỗi buổi chiếu từ 3 đến 5 ngày.

Với hai hình thức tổ chức song song tại rạp và lưu động, Tuần phim không chỉ tạo điều kiện để đông đảo khán giả tiếp cận các tác phẩm điện ảnh mà còn góp phần đưa hoạt động chiếu phim đến những địa bàn còn hạn chế về điều kiện thưởng thức nghệ thuật.