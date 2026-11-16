Tuần phim miễn phí chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Ngày Văn hoá Việt Nam

Tuần phim do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Chương trình giới thiệu các tác phẩm điện ảnh thuộc 3 thể loại phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình, bao gồm cả phim do Nhà nước đặt hàng và phim do các doanh nghiệp tư nhân sản xuất.

Theo kế hoạch, hoạt động chiếu phim lưu động diễn ra từ ngày 18-24/11 tại các địa phương, gắn với các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Các buổi chiếu ưu tiên phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim.

Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 bắt đầu từ 18-24/11/2026 trên phạm vi toàn quốc. Ảnh: Cục Điện ảnh

Danh mục phim lưu động khá đa dạng. Ở thể loại phim truyện có tác phẩm “Thanh âm vượt đại dương”. Phim tài liệu gồm các bộ phim: “Làng xây đảo”, “Dáng đứng Việt Nam”, “Tâm tình của gốm”, “Nghê - Linh vật của người Việt”, “Hành trình áo dài Việt”, “Chầu Văn - Âm hưởng linh thiêng”, “Nghìn năm sơn ta - trăm năm sơn mài”.

Trong khi đó, chương trình phim hoạt hình giới thiệu nhiều tác phẩm như “Phật Hoàng”, “Người thầy của muôn đời”, “Liên kết”, “Sự tích cây Nêu ngày Tết”, “Poocbaga”, “Hàng xóm láng giềng”, “Ngọn lửa vĩnh cửu”, “Tiếng cồng Núi Nưa”, “Sự tích hoa trạng nguyên” và “Ngọn đèn ấm áp”.

Bên cạnh hoạt động chiếu phim lưu động, chương trình chiếu phim miễn phí tại các rạp sẽ diễn ra từ ngày 22 - 24/11. Danh sách phim truyện gồm “Chuyện tình Khau Vai”, “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu”, “Báu vật trời cho” và “Quý tử vượt giàu”. Hai phim tài liệu được giới thiệu là “Dáng đứng Việt Nam”, “Làng xây đảo”; hai phim hoạt hình gồm “Người thầy của muôn đời” và “Phật Hoàng”.

Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 22/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), với bộ phim “Chuyện tình Khau Vai” do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất được lựa chọn trình chiếu. Các rạp sẽ thông báo lịch chiếu và hướng dẫn khán giả nhận vé miễn phí tại quầy. Thông tin về phương thức nhận vé dự kiến được công bố trước mỗi buổi chiếu từ 3 - 5 ngày.

Thông qua việc đưa các tác phẩm điện ảnh đến gần hơn với công chúng, Tuần phim góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội tiếp cận điện ảnh cho người dân ở nhiều vùng miền trên cả nước.

Một số cụm rạp và địa điểm tổ chức chiếu phim miễn phí trong dịp này gồm: tại An Giang: Cinestar Kiên Giang; Bắc Ninh: Beta Cinemas Bắc Giang; Cà Mau: Dcine Bạc Liêu; Cần Thơ: Dcine Sóc Trăng; Đà Nẵng: RIO Tam Kỳ; Đắk Lắk: Buôn Ma Thuột, Galaxy; Đồng Nai: Beta Cinemas Biên Hòa; Đồng Tháp: Cinestar Mỹ Tho; Gia Lai: Touch Cinema; Hà Nội: Trung tâm Chiếu phim Quốc gia; Hà Tĩnh: CGV Vincom Hà Tĩnh; Hải Phòng: Aeon Beta Vincom Royal Island; Hưng Yên: Lotte Cinema Thái Bình; Khánh Hòa: Beta Cinemas Nha Trang; Lâm Đồng: Starlight Bảo Lộc; Lạng Sơn: Trung tâm Văn hóa tỉnh Lạng Sơn; Lào Cai: Trung tâm Văn hóa tỉnh Lào Cai; Nghệ An: Vinh, Galaxy; Ninh Bình: Lotte Cinema Ninh Bình; Phú Thọ: Cinemax Vĩnh Phúc; Quảng Ngãi: Cinemax Kon Tum; Quảng Ninh: CGV Vincom Hạ Long; Quảng Trị: RIO Đông Hà; Sơn La: CGV Vincom Sơn La: Tây Ninh: Starlight Long An; Thái Nguyên: Beta Cinemas Thái Nguyên; Thanh Hóa: Beta Cinemas Thanh Hóa; Thành phố Hồ Chí Minh: MegaGS Cao Thắng, Đống Đa Cinema; Huế: BHD Star Huế; Tuyên Quang: Lotte Cinema Tuyên Quang; Vĩnh Long: Bến Tre, Galaxy.