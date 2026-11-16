Tuần phim miễn phí chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội và Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng

Chương trình do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm chiếu phim quốc gia, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Tuần phim góp phần đưa các tác phẩm điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng. (Nguồn: Cục Điện ảnh)

Các tác phẩm được lựa chọn gồm phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình, thuộc cả hai khu vực sản xuất nhà nước và tư nhân. Nhiều bộ phim từng thu hút sự quan tâm của khán giả khi ra rạp cũng được giới thiệu trong dịp này.

Hoạt động chiếu phim lưu động diễn ra từ ngày 18-24/11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư. Chương trình ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn chưa có rạp chiếu phim.

Danh sách phim lưu động có phim truyện Thanh âm vượt đại dương; các phim tài liệu Làng xây đảo, Dáng đứng Việt Nam, Tâm tình của gốm, Nghê - Linh vật của người Việt, Hành trình áo dài Việt; cùng nhiều phim hoạt hình như Phật Hoàng, Người thầy của muôn đời, Sự tích cây Nêu ngày Tết.

Chiếu phim miễn phí tại nhiều địa phương

Chương trình chiếu phim miễn phí tại các rạp diễn ra từ ngày 22-24/11, với các phim truyện: Chuyện tình Khau Vai, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu, Báu vật trời cho, Quý tử vượt giàu; phim tài liệu: Dáng đứng Việt Nam, Làng xây đảo và phim hoạt hình: Người thầy của muôn đời, Phật Hoàng.

Lễ khai mạc Tuần phim dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 22/11 tại Trung tâm chiếu phim quốc gia (Hà Nội), với bộ phim Chuyện tình Khau Vai của Công ty Cổ phần Phim truyện I.

Các điểm chiếu được bố trí tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Hải Phòng, Bắc Ninh và Khánh Hòa.

Khán giả có thể nhận vé miễn phí tại quầy của các rạp. Thời gian và phương thức nhận vé cụ thể sẽ được từng đơn vị công bố trước buổi chiếu từ 3-5 ngày.

Tuần phim góp phần đưa các tác phẩm điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo thêm không gian thưởng thức, giao lưu văn hóa và khơi dậy sự quan tâm đối với điện ảnh dân tộc trong dịp Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.