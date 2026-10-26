Tuần phim KinoFest 2026: Hiện thực và thông điệp xã hội qua lăng kính điện ảnh Đức

Họp báo về KinoFest 2026 tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

8 bộ phim Đức, trong đó có Phim hay nhất Liên hoan Phim Berlin (Berlinale) 2026, sẽ được trình chiếu trong Tuần phim KinoFest 2026 diễn ra tại 5 tỉnh, thành trong cả nước.

Tuần phim không chỉ nhằm kết nối khán giả Việt-Đức qua những giá trị chung, mà còn được kỳ vọng là một lăng kính thu nhỏ về xã hội Đức với những chủ đề nổi bật như giai cấp, giới, nhập cư, biến động chính trị-xã hội…

Nổi bật có thể kể đến "Phong bì vàng" (Yellow Letters) của đạo diễn Ilker Çatak đoạt giải Gấu Vàng cho Phim hay nhất, Berlinale 2026. Từ biến cố của một gia đình bình thường, phim đưa người xem vào những suy tư về việc bảo vệ lý tưởng, cái giá của sự tự do và lựa chọn thỏa hiệp.

Phim hay nhất Liên hoan Phim Berlin 2026 - "Phong bì vàng." (Ảnh: Berlinale)

Trước đó vào năm 2025, nhà làm phim này từng gây chú ý với "The Teacher's Room" (Das Lehrerzimmer, từng nhận đề cử Oscar) về những mâu thuẫn và định kiến phức tạp trong môi trường học đường.

Tuần phim năm nay còn có "Rose" của Markus Schleinzer có ngôi sao Sandra Hüller đoạt giải Gấu Bạc cho Diễn xuất chính xuất sắc nhất. Lấy bối cảnh ở thế kỷ 17 nhưng tác phẩm khơi dậy nhiều chủ đề đương đại như truy tìm bản sắc và sự tự do cá nhân, thách thức định kiến giới, nêu lên khát vọng hòa nhập chính đáng với cộng đồng. Đây cũng là phim mở đầu cho tuần phim tại Hà Nội (5/11).

Cùng với đó là loạt phim được ghi nhận trên các đường đua quốc tế khác như "Người bạn thầm lặng" (Silent Friend) của Ildikó Enyedi nhận đề cử tại Liên hoan Phim Venice 2025, có sự tham gia của hai ngôi sao Lương Triều Vỹ và Léa Seydoux; "Những đứa con của chúa" (Gotteskinder) của Frauke Lodders thắng giải Liên hoan Phim Warsaw 2024; "Luisa" của Julia Roesler và "Tôi hiểu sự bức xúc của các vị" (Ich verstehe Ihren Unmut) thắng/nhận đề cử tại Liên hoan Phim Thượng Hải và Liên hoan Phim Hongkong (Trung Quốc).

Lương Triều Vỹ trong "Người bạn thầm lặng" (Silent Friend) của Ildikó Enyedi. (Ảnh từ phim)

Khán giả cũng có thể chọn "Chao ôi, cái khoảng trống khủng khiếp này!" (Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke) của Simon Verhoeven về sự mất mát người thân trong gia đình, từng tạo tiếng vang tại Giải thưởng Điện ảnh Đức 2026; và phim hoạt hình "Tiếng hát cá voi" (The Last Whale Singer) của Reza Memari và Pavel Hruboš.

Trước những nhận xét điện ảnh Đức thường "nặng đô" và khá khó xem với phần đông khán giả đại chúng, bà Thái Mai Lan - Viện trưởng Viện Goethe Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng điện ảnh Đức luôn chú trọng sự tự do và tính đa dạng.

Nhà làm phim Claudia Tuyết Scheffel - khách mời của tuần phim. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo bà, nhiều tác phẩm được tài trợ bởi các tổ chức và quỹ xã hội khác nhau, từ đó đi sâu vào những câu chuyện “ngách,” chuyện về nhóm yếu thế ít được để ý hoặc khó nhìn thấy mà các tổ chức này quan tâm.

Nhà làm phim Việt-Đức Claudia Tuyết Scheffel - khách mời của tuần phim - cho biết công chúng người Đức chuộng các nội dung/phim thể loại tội phạm. Còn các phim được mang đi dự thi quốc tế, xuất hiện trong các liên hoan phim hay tuần phim ở nước ngoài thường là phim có tính nghệ thuật.

Dù kéo theo một số vấn đề về doanh thu yếu và kén người xem, các tác phẩm vẫn “ghi điểm” nhờ tính hiện thực cao, để lại ấn tượng riêng về ngôn ngữ điện ảnh và thông điệp xã hội.

Diễn viên Thùy Anh - khách mời của tuần phim. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để tăng hiệu quả giao lưu văn hóa, cuối buổi chiếu phim "Chao ôi, Cái khoảng trống khủng khiếp này!" sẽ có buổi trò chuyện giữa hai diễn viên Bruno Alexander (Đức) và Thùy Anh (khách mời Việt Nam của tuần phim) xoay quanh tác phẩm và các vấn đề mà phim hướng đến.

Tuần phim Đức tại Việt Nam KinoFest 2026 sẽ diễn ra tại 5 tỉnh thành gồm Hà Nội (từ 5-8/11 tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia), Thành phố Hồ Chí Minh (11-16/11 tại rạp Galaxy Cinema Nguyễn Du và Dinh thự Đức, Tổng Lãnh sự quán Đức), Hải Phòng (21-22/11), Huế (25-27/11) và Đà Nẵng (16-20/12 tại rạp Lê Độ).

Vé được bán ra hoặc phát từ 1-2 tuần trước ngày chiếu tại mỗi tỉnh thành. Riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, vé được bán với giá 30.000 đồng để khuyến khích khán giả hình thành thói quen đầu tư cho các hoạt động văn hóa. Thông tin cụ thể được cập nhật trên fanpage của tuần phim KinoFest./.