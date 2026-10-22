Tuần phim Italia trở lại với khán giả Thành phố Hồ Chí Minh

Tuần phim Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 2-7/11. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần phim Italia tại Việt Nam 2026 do Đại sứ quán Italia phối hợp cùng Liên hoan phim châu Á tại Rome tổ chức.

Năm nay, chương trình trở lại với tên gọi mới Tuần phim Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp nối hành trình đưa những tác phẩm điện ảnh Italia đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức những bộ phim đặc sắc, tuần phim còn mở ra không gian khám phá văn hóa, con người và đời sống Italia qua những câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Mỗi tác phẩm là một góc nhìn riêng, góp phần khắc họa những sắc thái đa dạng của xã hội Italia, đồng thời tạo nên nhịp cầu giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Đây cũng là dịp để những khán giả yêu điện ảnh có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nền nghệ thuật thứ bảy của Italia và những giá trị văn hóa được gửi gắm từng thước phim.

Tuần phim Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh 2026 sẽ giới thiệu đến khán giả 6 tác phẩm điện ảnh đặc sắc, được tuyển chọn kỹ lưỡng bởi đạo diễn Antonio Termenini, gồm: Ân Xá (La grazia), Bậc thầy quần vợt (Maestro), Mùa xuân (Primavera), Người yêu dấu (Gioia Mia), Ly cuối (Le città di pianura), Những viên kim cương (Diamanti).

Tuần phim Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh 2026 giới thiệu đến khán giả 6 bộ phim tiêu biểu của điện ảnh Italia hiện tại. (Ảnh: Ban tổ chức)

Theo đó, tác phẩm Ân xá (La grazia) của Paolo Sorrentino là phim chiếu khai mạc Liên hoan phim Venice năm 2025. Phim Bậc thầy quần vợt (Maestro) xoay quanh một huấn luyện viên quần vợt lớn tuổi và tay vợt trẻ triển vọng. Còn Mùa xuân (Primavera) của Damiano Michieletto kể về một nữ nhạc công trẻ trong trại trẻ mồ côi thế kỷ XVIII.

Tác phẩm Người yêu dấu (Gioia Mia), bộ phim đầu tay của Margherita Spampinato kể về cậu bé lớn lên bên bà, là câu chuyện dịu dàng về tuổi mới lớn. Ly cuối (Le città di pianura) lại là một bộ phim hài-chính kịch của Francesco Sossai theo chân hai người đàn ông trung niên ở vùng Veneto và một sinh viên kiến trúc, ba con người cùng lên đường dù chẳng ai biết mình sẽ đi đâu… Trong khi đó, Những viên kim cương (Diamanti) của Ferzan Özpetek lại khai thác câu chuyện về phụ nữ và quan hệ gia đình.

Theo Ban tổ chức, 6 tác phẩm được giới thiệu trong Tuần phim Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh đại diện cho diện mạo điện ảnh Italia tại thời điểm hiện tại. Bên cạnh các đạo diễn tên tuổi đã định hình phong cách là những nhà làm phim trẻ có tác phẩm đầu tay. Những bộ phim được giới thiệu lần này thuộc nhiều thể loại: Chính kịch, hài châm biếm, phim lịch sử-âm nhạc, phim hành trình và phim về tuổi trưởng thành.

Điểm chung của cả 6 tác phẩm là đều đã được ghi nhận về mặt chuyên môn tại các Liên hoan phim quốc tế lớn hoặc đạt doanh thu thương mại cao và giành các giải thưởng điện ảnh uy tín của Italia. Các bộ phim năm nay có sự đa dạng rõ rệt về thể loại và chủ đề, giúp người xem không chỉ nhìn vào bề dày lịch sử, văn hóa mà còn tiếp cận trực tiếp điện ảnh và xã hội Italia đương đại.