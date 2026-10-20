Tuần phim Italia tại Việt Nam 2026: Nhịp cầu kết nối văn hóa qua điện ảnh

Điện ảnh – cánh cửa khám phá văn hóa

Tại buổi công bố Tuần phim ở Hà Nội, Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco Della Seta nhấn mạnh vai trò của điện ảnh trong việc đưa các nền văn hóa đến gần nhau hơn. Theo ông, dù Việt Nam và Italia khác biệt về văn hóa và cách xa nhau về địa lý, con người ở hai quốc gia vẫn có nhiều điểm chung trong cảm xúc, tình cảm và trải nghiệm sống. Đặc biệt, cả hai xã hội đều coi trọng gia đình và các giá trị gia đình, gắn với nền tảng nông nghiệp trong quá khứ. Qua những bộ phim Italia, khán giả Việt Nam có thể nhận ra sự tương đồng trong cách con người ứng xử trước nhiều tình huống của cuộc sống.

Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco Della Seta (giữa) nhấn mạnh vai trò của điện ảnh trong việc đưa các nền văn hóa đến gần nhau hơn.

Diễn ra từ ngày 27/10 đến ngày 1/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội, Tuần phim giới thiệu sáu tác phẩm với đề tài và cách thể hiện đa dạng. Mở đầu là Ân xá (La Grazia) của đạo diễn Paolo Sorrentino, xoay quanh những lựa chọn đạo đức của Tổng thống Italia trước các vấn đề liên quan đến quyền lực và pháp luật. Bậc thầy quần vợt (Il Maestro) của Andrea Di Stefano khai thác mối quan hệ thầy trò và những áp lực trong thể thao. Trong khi đó, Mùa xuân (Primavera) của Damiano Michieletto đưa khán giả trở về Venice năm 1716, qua câu chuyện về một nữ nghệ sĩ violin đấu tranh cho tự do. Bức tranh văn hóa Italia tiếp tục được mở rộng với Người yêu dấu (Gioia Mia) của Margherita Spampinato, tái hiện không gian văn hóa dân gian Sicily; Ly cuối (Le Città di Pianura) của Francesco Sossai, kể về hành trình khám phá bản thân qua một chuyến đi; và Những viên kim cương (Diamanti) của Ferzan Özpetek, tôn vinh tình đoàn kết và sức mạnh của phụ nữ.

Dù khác nhau về bối cảnh và cách kể chuyện, các tác phẩm đều mở ra những góc nhìn về con người, những lựa chọn trong cuộc sống và các giá trị văn hóa của Italia. Không chỉ giúp khán giả tiếp cận những câu chuyện từ một đất nước khác, các bộ phim còn tạo cơ hội để người xem đối chiếu, khám phá những điểm tương đồng và khác biệt trong trải nghiệm sống giữa hai nền văn hóa.

Ở góc độ người làm nghề, đạo diễn Nguyễn Lê Hoàng Việt cho rằng tuần phim là cơ hội tìm hiểu những cách kể chuyện mới, tiếp cận sáng tạo của các đạo diễn Italia đương đại, từ những gương mặt trẻ đến các nhà làm phim giàu kinh nghiệm. Theo đạo diễn Nguyễn Lê Hoàng Việt, việc theo dõi và so sánh các tác phẩm đến từ hai nền điện ảnh giúp người làm phim Việt Nam có thêm góc nhìn về cách đổi mới sáng tạo, đồng thời tìm kiếm hướng đưa tác phẩm của mình đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Tuần phim Italia tại Việt Nam 2026 khai mạc ngày 27/10 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội.

Tuần phim Italia tại Việt Nam 2026 khai mạc ngày 27/10 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Hà Nội. Vé miễn phí được phát tại Casa Italia, số 18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội, từ ngày 20/10, trong khung giờ 10h–17h hằng ngày.

Thông qua sáu tác phẩm điện ảnh đương đại, Tuần phim góp phần đưa văn hóa Italia đến gần hơn với khán giả Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu và tăng cường sự hiểu biết giữa hai nền văn hóa.