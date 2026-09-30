Tuần phim 'Hiền tài và Hào khí Thăng Long': Kết nối di sản với đời sống đương đại

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ, đơn vị tham dự Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long”. Ảnh: Miên Mộc

Diễn ra từ ngày 23 đến 28-9, tuần phim giới thiệu 21 tác phẩm, trong đó có 15 phim truyện, tài liệu, hoạt hình và 6 phim ngắn đoạt giải từ cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”.

Các tác phẩm với 17 suất chiếu tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia và Rạp Ngọc Khánh, thu hút đông đảo khán giả Thủ đô. Không chỉ là những buổi chiếu phim, sự kiện còn tạo nên không gian gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ, nhà làm phim và công chúng.

Qua ngôn ngữ điện ảnh, những câu chuyện về đạo học, hiền tài, lịch sử, tuổi trẻ và ký ức Thăng Long - Hà Nội được kể lại bằng góc nhìn gần gũi với khán giả hôm nay.

Phát biểu tại lễ bế mạc, TS Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bày tỏ xúc động khi di sản nghìn năm văn hiến nhận được sự quan tâm, đồng hành của các đạo diễn, nghệ sĩ và những người làm điện ảnh.

Theo ông, những góc nhìn sáng tạo của bộ môn nghệ thuật thứ bảy đã đem đến sức sống mới cho không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đưa di sản hòa vào dòng chảy văn hóa đương đại.

Quốc Tử Giám là biểu tượng của truyền thống hiếu học, nơi lưu giữ và tôn vinh những giá trị văn hóa, tri thức của dân tộc. Sự kết nối giữa điện ảnh và di sản tại tuần phim đã tạo thêm những “gạch nối”, giúp các giá trị truyền thống được tiếp cận bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới.

Theo TS Lê Xuân Kiêu, chuỗi hoạt động từ cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”, tọa đàm “Điện ảnh và Di sản” đến tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long” đã mở hướng kết nối di sản với đời sống đương đại, từng bước đưa Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành không gian văn hóa, sáng tạo, đặc biệt gần gũi với thế hệ trẻ.

Tại tuần phim, những câu chuyện về Thánh Gióng, Lý Công Uẩn, Chu Văn An, Thăng Long, Loa Thành hay ký ức Hà Nội được tái hiện qua nhiều thể loại và cách kể khác nhau. Từ những tác phẩm hoạt hình dành cho khán giả nhỏ tuổi đến các bộ phim truyện, tài liệu giàu dấu ấn lịch sử như: “Chuyện cổ tích cho tuổi 17”, “Mùi cỏ cháy”, “Chiếc chìa khóa vàng”… quá khứ hiện lên không chỉ qua những mốc thời gian, mà bằng hình ảnh, nhân vật và cảm xúc.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức vinh danh các đoàn làm phim có tác phẩm được giới thiệu trong chương trình.

Là đơn vị có 7 tác phẩm tham gia tuần phim và giành một giải Nhì, một giải Ba tại cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”, nhà biên kịch Phạm Thị Thanh Hà, Trưởng phòng Kịch bản (Công ty cổ phần Hãng phim hoạt hình Việt Nam) cho rằng, chuỗi hoạt động tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm hứng, đưa nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả. Qua đó tiếp thêm niềm tin cho những người làm nghề sáng tạo nên các tác phẩm hoạt hình giàu giá trị nội dung và nghệ thuật. Quan trọng hơn, tuần phim mở thêm một hướng kết nối giữa di sản, điện ảnh và công nghiệp văn hóa của

Thủ đô. Với khán giả, sức hấp dẫn của tuần phim không chỉ nằm ở những bộ phim được lựa chọn, mà còn ở cách lịch sử được tiếp cận gần gũi hơn.

Bà Nguyễn Nhật Tuyến (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội), một khán giả tích cực tham dự nhiều suất chiếu cho hay: “Việc học lịch sử qua hình ảnh và câu chuyện điện ảnh đã tạo ra cách giáo dục rất hiệu quả cho thế hệ tương lai”.

Đối với Hà Khánh Ly, sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), tuần phim đã trở thành một điểm hẹn văn hóa, mang đến những giá trị và ý nghĩa sâu sắc. Mặc dù có những bộ phim đã sản xuất từ lâu, nhưng vẫn gợi mở những góc nhìn rất mới về câu chuyện đạo học và lan tỏa những giá trị lịch sử.

Tuần phim khép lại, nhưng những câu chuyện về đạo học, ký ức và hào khí Thăng Long - Hà Nội vẫn tiếp tục lan tỏa trên nền di sản nghìn năm. Bằng ngôn ngữ điện ảnh đương đại, các giá trị truyền thống không dừng lại ở phòng chiếu hay lịch sử đã qua, mà tiếp tục chảy vào đời sống hôm nay, mở ra hành trình đối thoại đầy cảm hứng với thế hệ tương lai.