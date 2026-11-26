Lê Phương Khánh Như vừa giành danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026, trở thành một trong những đại diện Việt Nam đạt thành tích nổi bật tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Bên cạnh niềm vui và những lời chúc mừng dành cho người đẹp sinh năm 2004, khán giả còn đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa cô và nam vương Phạm Tuấn Ngọc.

Hình ảnh Á hậu Miss World 2025 - Lê Phan Khánh Như lúc đăng quang.

Trong đêm chung kết Miss International 2026 diễn ra tại Nhật Bản tối 25/11, Tuấn Ngọc đã có mặt tại sân khấu để trực tiếp cổ vũ Khánh Như. Nam vương không giấu được sự phấn khích mỗi khi đại diện Việt Nam được gọi tên vào vòng tiếp theo. Khoảnh khắc Khánh Như lần lượt tiến vào Top 20, Top 10 rồi Top 5 khiến anh liên tục reo hò, bật dậy ăn mừng trên khán đài.

Sau khi Khánh Như được xướng tên ở vị trí Á hậu 4, Tuấn Ngọc bày tỏ niềm vui và sự tự hào dành cho người đẹp. Anh cho rằng thành tích này hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực mà Khánh Như đã bỏ ra trong suốt hành trình dự thi. Sự hiện diện của nam vương tại Nhật Bản cũng trở thành nguồn động viên tinh thần đáng kể đối với Khánh Như, nhất là khi bố mẹ cô không thể trực tiếp đến sân khấu cổ vũ.

Tuấn Ngọc và Khánh Như nhiều lần xuất hiện cùng nhau.

Đáng chú ý, sau đêm chung kết, Tuấn Ngọc tiếp tục có hành động khiến khán giả thích thú khi công khai bày tỏ tình cảm đặc biệt dành cho Khánh Như. Nam vương tặng hoa cho người đẹp, trao cho cô sự quan tâm ngọt ngào sau khi hoàn thành hành trình chinh phục Miss International 2026. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Người đăng tải đoạn clip là đại diện công ty quản lý của cả hai. Không chỉ ghi lại khoảnh khắc tình cảm của cặp đôi, người này còn hài hước nhận mình là “thuyền trưởng”, nhiệt tình ủng hộ chuyện tình của Tuấn Ngọc và Khánh Như. Những chia sẻ này càng khiến khán giả có thêm cơ sở để tin rằng mối quan hệ giữa hai người đã bước sang giai đoạn chính thức.

Trước đó, Tuấn Ngọc và Khánh Như nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, đồng thời có những hành động quan tâm khiến người hâm mộ chú ý. Nam vương cũng có mặt trong lễ trao sash cho Khánh Như trước ngày cô lên đường sang Nhật Bản, gặp gỡ bố mẹ người đẹp và trực tiếp tiễn cô đi thi.

Tuấn Ngọc và Khánh Như chăm sóc nhau.

Đến sáng 26/11, thông tin cả hai đang hẹn hò được xác nhận. Theo báo Tiền Phong, cho biết ban đầu ê-kíp không mong muốn hai nghệ sĩ cùng công ty yêu nhau nhưng sau thời gian quan sát, phía quản lý đã thay đổi quan điểm khi nhận thấy cả hai nghiêm túc với mối quan hệ. Cặp đôi chính thức quen nhau từ thời điểm Khánh Như lên đường tham dự Miss International 2026.

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người gửi lời chúc mừng Khánh Như không chỉ đạt thành tích cao tại đấu trường quốc tế mà còn có chuyện tình đẹp bên nam vương điển trai. Những khoảnh khắc Tuấn Ngọc âm thầm cổ vũ, tặng hoa và chăm sóc bạn gái được người hâm mộ chia sẻ rộng rãi.

Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ sự thích thú trước sự kết hợp giữa một nàng hậu tài sắc và nam vương có ngoại hình nổi bật. Không ít người cho rằng cả hai đẹp đôi, đồng thời mong cặp đôi tiếp tục đồng hành, ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Sau thời gian được người hâm mộ tích cực “đẩy thuyền”, Tuấn Ngọc và Khánh Như cuối cùng đã chính thức xác nhận chuyện tình cảm, trở thành một trong những cặp đôi được chú ý của showbiz Việt.