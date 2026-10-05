Tuần này, miền Bắc ngày có nắng, đêm và sáng trời se lạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong chiều nay (5/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ, hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc của tỉnh Quảng Trị. Nhiệt độ trong chiều nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến trong khoảng 24-27 độ C.

Ngày mai (6/10), lớp mây bao trùm khu vực Bắc Bộ sẽ mỏng dần đi, trời sẽ có chuyển nắng trong ngày. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở khu vực Bắc Bộ sẽ phổ biến trong khoảng 19-22 độ C, nhưng đến đêm mai (6/10), khi trời chuyển sang trạng thái ít đến quang mây, dẫn đến là hiện tượng phát xạ nhiệt khiến cho nền nhiệt độ thấp nhất vào đêm có thể giảm thêm khoảng một độ nữa xuống mức 18-21 độ C. Vùng núi cao thì có khả năng có nơi xuất hiện dưới 17 độ C.

Như vậy, trong cả tuần tới trạng thái thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ sẽ là trời nắng ráo, không mưa, cùng với hoạt động của đới gió Đông Bắc sẽ tạo ra cảm giác se lạnh vào thời điểm đêm và sáng, trong ngày trời có nắng ấm.

Khu vực miền Trung sẽ là tổ hợp của nhiều hình thế thời tiết gây ra mưa lớn. Trước tiên thì khối không khí lạnh ở phía Bắc sẽ tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, trong khi đó khoảng ngày mùng 7/10 sẽ hình thành dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khoảng khu vực giữa Biển Đông và kết hợp thêm với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao. Tổ hợp hình thế này sẽ gây ra một cái đợt mưa lớn diện rộng và có khả năng kéo dài trong nhiều ngày.

Trong đêm 5/10 và ngày 6/10 trọng tâm mưa lớn ở khu vực Trung Bộ sẽ nằm ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến khu vực thành phố Huế với lượng mưa phổ biến khoảng 50-100 mm và cục bộ có nơi trên 200 mm.

Tuy nhiên bắt đầu từ đêm mai (6/10), sang ngày 7/10, cùng với quá trình di chuyển xuống phía Nam của không khí lạnh, vùng mưa lớn sẽ mở rộng xuống phía Nam, tức là tập trung chính ở khu vực từ các tỉnh Quảng Trị trở vào đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi.

Mưa lớn ở khu vực miền Trung còn có những diễn biến hết sức phức tạp, người dân cần chủ động thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để có thể là chủ động phòng tránh.