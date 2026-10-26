Tuần này, 10 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tiền mặt, cao nhất 20%

Theo thống kê lịch chốt quyền công bố trên thị trường chứng khoán, trong tuần này có 10 doanh nghiệp thực hiện ngày giao dịch không hưởng quyền để trả cổ tức bằng tiền mặt, với mức cao nhất 20% và thấp nhất 3,5%.

Danh sách 10 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt từ 26-30/10.

Theo đó, nhóm cổ tức tiền mặt, CTCP Masan High-Tech Materials (mã: MSR) và CTCP Thủy điện Gia Lai (mã: GHC) có tỷ lệ chi trả cao nhất, cùng ở mức 20%.

Cụ thể, CTCP Masan High-Tech Materials dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 2/11 để tạm ứng cổ tức lần một của đợt hai năm 2026 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/10, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 6/11.

Tỷ lệ thực hiện là 20%, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Với hơn 1,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp ước tính cần chi khoảng 2.210 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này.

Một doanh nghiệp khác có cùng tỷ lệ cổ tức tiền mặt 20% là CTCP Thủy điện Gia Lai. Công ty dự kiến chốt quyền ngày 29/10, ngày đăng ký cuối cùng là 30/10 và thanh toán vào ngày 10/11. Với gần 47,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, GHC ước tính chi hơn 95 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Ngoài MSR và GHC, một số doanh nghiệp khác cũng thực hiện chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt trong tuần cuối tháng 10.

CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu (mã: UPC) dự kiến trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/10, ngày thanh toán dự kiến 27/11.

Tổng công ty Sông Đà (mã: SJG) dự kiến trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 12%, tương ứng 1.200 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/10, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/11.

Cùng ngày 29/10, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã: NT2) chốt quyền trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu.

Các doanh nghiệp còn lại trong danh sách gồm CTCP Thủy điện Nậm Mu (mã: HJS), với tỷ lệ cổ tức 7%; CTCP Nam Việt (Navico, mã: ANV) cũng dự kiến trả cổ tức tiền mặt với tổng tỷ lệ 5%; CTCP Cấp nước Chợ Lớn (mã: CLW), tỷ lệ 4%; CTCP Địa ốc Tân Bình (mã: TBR), tỷ lệ 3,5%; và CTCP Xây dựng và Đầu tư Việt Nam (mã: VCP), tỷ lệ 9%.