Tuần lễ văn hoá các dân tộc Nghệ An sẽ triển lãm xá lị Tháp Nhạn

Thông tin với báo chí, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, từ ngày 17 đến 24/11/2026, tỉnh Nghệ An tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc năm 2026 tại nhiều không gian văn hóa, công cộng của đô thị Vinh, với chuỗi hoạt động phong phú về văn hóa, nghệ thuật, di sản, du lịch và trải nghiệm cộng đồng.

Quảng cảnh buổi họp báo về Tuần văn hóa đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026. Ảnh: QH

Điểm nhấn của sự kiện là Lễ khai mạc tại Quảng trường Hồ Chí Minh; Khai trương Phòng trưng bày Bảo vật quốc gia Hộp đựng Xá Lị Tháp Nhạn tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ra mắt tour trải nghiệm "Dòng Lam ngân Ví" kết nối cảnh quan sông Lam với di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Cùng với đó là các không gian văn hóa, ẩm thực, trình diễn nghệ thuật, hội chợ và giao lưu cộng đồng, tạo nên một ngày hội đa sắc màu, nơi người dân và du khách không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp trải nghiệm, khám phá và lan tỏa những giá trị đặc sắc của vùng đất, con người xứ Nghệ.

Hội tụ sắc màu văn hóa, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết

Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), hướng tới phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa; tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các cộng đồng dân cư, các dân tộc và các thế hệ.

Không chỉ là dịp giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, nghệ thuật và sinh hoạt cộng đồng, sự kiện còn góp phần khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh; đồng thời quảng bá hình ảnh Nghệ An giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển du lịch.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: QH

Việc tổ chức sự kiện gắn với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo tại Thông báo số 524/TB-VPCP ngày 13/10/2026.

Với tinh thần xuyên suốt là đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống, để người dân thực sự là chủ thể tham gia, sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Ba điểm nhấn nổi bật: Nghệ thuật, di sản và trải nghiệm du lịch

Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 diễn ra lúc 20 giờ ngày 17/11 tại Quảng trường Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình của Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An (NTV).

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện, giới thiệu tinh thần đoàn kết, những sắc màu văn hóa đặc trưng của các cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối và lan tỏa niềm tự hào về quê hương, con người Nghệ An.

Phần đế còn sót lại của Tháp Nhạn chôn sâu bên trong đựng xá lị hộp bằng vàng ròng. Ảnh: Đồng Tuệ

Đáng chú ý, khai trương Phòng trưng bày Bảo vật quốc gia hộp đựng xá lị Tháp Nhạn – thêm không gian kết nối công chúng với di sản vào lúc 20 giờ ngày 18/11, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh sẽ diễn ra lễ khai trương Phòng trưng bày Bảo vật quốc gia Hộp đựng Xá Lị Tháp Nhạn. Đồng thời khai mạc Triển lãm "Đất và Người Nghệ An" và trưng bày chuyên đề "Phật giáo xứ Nghệ qua cổ vật".

Các hoạt động góp phần mở rộng không gian tiếp cận di sản, tạo điều kiện để công chúng tìm hiểu lịch sử, văn hóa và những giá trị được lưu giữ qua các hiện vật, cổ vật; qua đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Từ ngày 19 đến 23/11, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh còn diễn ra chương trình nghệ thuật gắn với hành trình chiêm bái Xá Lị Tháp Nhạn, từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút mỗi tối.

Bên cạnh đó, tuần lễ sẽ ra mắt tour "Dòng Lam ngân Ví" – kết nối dòng sông Lam với di sản dân ca Ví, Giặm diễn ra lúc 17 giờ ngày 17/11, tại khu vực Bến Thủy (sông Lam), tour trải nghiệm "Dòng Lam ngân Ví" sẽ chính thức được ra mắt.

Sản phẩm hướng tới kết nối cảnh quan sông Lam với di sản dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, mở ra hướng trải nghiệm văn hóa - du lịch mang dấu ấn địa phương. Đây cũng là cách tiếp cận nhằm đưa di sản đến gần hơn với công chúng và du khách thông qua những trải nghiệm gắn với không gian văn hóa bản địa.

Đa dạng không gian trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực

Từ ngày 17 đến 22/11, Không gian văn hóa và Ẩm thực Xứ Nghệ tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh mở cửa phục vụ từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật trong một sự kiện lớn ở Nghệ An. Ảnh: Quốc Huy

Các suất biểu diễn dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được tổ chức vào hai khung giờ: 9 giờ đến 9 giờ 30 phút và 16 giờ 30 phút đến 17 giờ, tạo điều kiện để người dân, du khách thưởng thức nghệ thuật truyền thống trong không gian gần gũi, giàu bản sắc.

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, từ ngày 17 đến 22/11, các gian hàng theo chủ đề "Hương rừng", "Hương biển", "Hương đồng", "Bếp xứ Nghệ", "Nét Nghệ" cùng các không gian trải nghiệm ẩm thực, "Góc văn hóa công nhân" và "Không gian chuyển đổi số" sẽ giới thiệu những sắc màu đa dạng trong đời sống văn hóa, sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương.

Đặc biệt, Hội chợ xanh khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã Nghệ An năm 2026 diễn ra tại đường Hồ Tùng Mậu từ ngày 17 đến 24/11, trong khung giờ 8 giờ đến 22 giờ, góp phần giới thiệu sản phẩm, kết nối hoạt động quảng bá và tiêu thụ sản phẩm của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Gắn kết cộng đồng, tôn vinh những đóng góp tiêu biểu

Một trong những nội dung ý nghĩa của Tuần Văn hóa là các hoạt động giao lưu, biểu dương và tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Tối 18/11, tại Quảng trường Hồ Chí Minh diễn ra chương trình trình diễn áo dài, trang phục các dân tộc thiểu số và nhảy dân vũ; biểu dương các điển hình "Dân vận khéo", "Người làm công tác Mặt trận tiêu biểu"; ra mắt Câu lạc bộ "Nông dân tỷ phú" và Câu lạc bộ "Khoa học kỹ thuật nhà nông".

Khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh ở Nghệ An sẽ diễn ra nhiều hoạt động trong tuần lễ văn hoá sắp tới.

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa, ngày 15/11 tổ chức lễ cưới tập thể cho 12 cặp đôi trẻ tại Cung Lễ hội, phường Trường Vinh. Ngày 17/11 tổ chức lễ tuyên dương học sinh, giáo viên trẻ tiêu biểu tại Nhà khách Nghệ An; tối 22/11 tổ chức Ngày hội "Thanh niên dân tộc thiểu số" tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú số 2.

Tuần Văn hóa sẽ bế mạc ngày 24/11 tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Với chuỗi hoạt động được tổ chức tại nhiều không gian công cộng, văn hóa và di sản, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết các dân tộc tỉnh Nghệ An năm 2026 hướng tới xây dựng một ngày hội gần gũi, thiết thực, nơi các tầng lớp Nhân dân gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu sản phẩm, thưởng thức nghệ thuật và khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Nghệ An.